Cameroun - Consommation: Le prix du poisson pourrait augmenter

Le prix du poisson va connaitre une inflation au Cameroun en 2017. Les responsables de la filière des produits halieutiques et aquacoles l’ont annoncé Au cours des concertations de structuration des marchés organisées du10 au 11 janvier 2017 entre le ministre du commerce et les opérateurs économiques. « Il y a déjà une inflation du carburant au niveau mondial. Ce qui veut dire naturellement que les prix à l’achat du poisson congelé vont connaitre une augmentation. Bien plus, la note circulaire 371 parle du retour du taux de douane réduit de 5%. Seulement, sur le terrain ce taux approche les 12%. Ce qui nous inquiète c’est que, en plus de l’augmentation des prix de manière mécanique à l’international, si nous nous retrouvons avec ces 12% plutôt que les 5% indiqué par le chef de l’Etat, il y aura des tensions sur le marché national, et il y aura une

augmentation substantielle du prix du poisson. Pour quoi ramener des taxes qui avaient été enlevées lors des négociations de 2008 (les taxes d’intégration communautaire, les taxes ohada, les Tsiv), alors qu’elles méritent d’entrer directement dans le panier de la ménagère », a indiqué Célestine Ketcha Courtès, responsable de la filière produits halieutiques et aquacoles. Cette concertation a également permis au ministre du commerce Luc Magloire Mbarga Atangana de procéder à l’évaluation des opérations de vente promotionnelle des produits de consommations de masse organisées à l’occasion des fêtes de fin d’année, et de densifier les campagnes de même nature tout au long de l’année 2017. « Dans les prochains jours, nous allons mettre sur pied un comité interministériel de régulation des marchés. Il intégrera l’ensemble des administrations prenantes dans le secteur de la production, de la commercialisation, mais également de la société civile au travers de l’association des consommateurs. Nous voulons travailler de manière professionnelle pour mettre définitivement nos compatriotes à l’abri des ruptures dans la distribution des produits. Dans cette foulée, nous avons pris la décision d’organiser chaque mois, une journée qui sera appelée la journée de la consommation », a expliqué Luc Magloire Mbarga Atangana, ministre du commerce. La concertation qui s’achève ce jour regroupe également les filières sucre, riz, huiles végétales et produits dérivés, volaille, viandes de porc et bœuf, ciment, fer à béton et grande distribution.