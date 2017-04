Cameroun - Horticulture: Yaoundé vante ses produits

Yolande Okala revient du marché du Mfoundi. Dans son sac, la jeune dame brandit quelques tomates. Elle apprécie cette variété qu’elle nomme « cobra », reconnaissable à sa grosseur. L’étudiante compte assaisonner sa sauce avec ces fruits vantés par sa vendeuse. Celle-ci vient de la rassurer qu’elles sont issues des produits horticoles du bassin de production de Nkolondom. Arrivé à mi-parcours de ce projet de l'organisation des nations-Unies pour l'alimentation et l'agriculture (Fao), ces producteurs ce sont donnés rendez-vous le 25 avril dernier au quartier Dragages à Yaoundé. A l’occasion de la journée portes-ouvertes parrainée par la mairie de Yaoundé I, bénéficiaire de ce projet qui vise le « renforcement de la sécurité alimentaire en zone urbaine en Afrique centrale grâce à une meilleure disponibilité de la nourriture produite localement », tel que le note Emile Andzé Andzé, maire de cette commune. Sur des longues tables sont posés plusieurs

denrées : céleris, morelle noire, « folon », cageot de tomate, laitue, piment, aubergine, manioc séché. Les produits sont l’œuvre des 100 producteurs de l’arrondissement de Yaoundé 1er sur les 400 formés aux techniques culturales. Ces derniers ont bénéficié des intrants, des semences de l’accompagnement de bout en bout de la Fao via le ministère de l’agriculture et du développement rural (Minader). Bombo Adamou le secrétaire général d’une coopérative basée à Foumbot brandit un sachet de 100g contenant du piment moulu. Habituellement vendu à 2000 Fcfa, il le propose pour cette occasion à 1 000 F cfa en ces lieux. Non loin, une dame dévoile 10kg de céleris qu’elle vend à 8 000 F Cfa. « Ces produits sont issus uniquement à partir du bio-organique », se vante la dame. Six pays d’Afrique centrale (Gabon, Guinée Equatoriale, Congo, Tchad, Sao Tomé et Principe et Cameroun), bénéficient de ce projet horticole Fao, soit deux villes par pays (Yaoundé et Foumbot pour le Cameroun, ndlr). « Le financement de ce projet provient des Fonds de solidarité africaine. Les chefs d’Etat ont décidé de financer à travers la Fao. Dans le cas particulier de l’horticulture, il s’agit d’un montant de 4 millions de Dollars qui a été mis à disposition des six Etats d’Afrique centrale y compris Sao Tomé et Principe. Le Cameroun a bénéficié de 500 000 dollars pour la mise sur pied de ce projet », explique le chargé de la communication du Fao. Lancé depuis an et demi, le projet Fao-Minader s’achève en septembre 2017. Sur le terrain, des producteurs évoquent néanmoins quelques difficultés à écouler leurs produits.