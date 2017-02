Cameroun: Paul Biya rend hommage à 4 officiers morts dans un crash d'hélicoptère

« A ces valeureux fils, la patrie reconnaissante ». Cela s’est vérifié, une fois de plus, le week-end dernier lors de la cérémonie d’hommages aux quatre officiers des forces de défenses camerounaises qui ont péri dans le tragique accident d’hélicoptère survenu le 22 janvier 2017, dans la localité de Bogo, près de Maroua à l’Extrême-Nord du pays. Ils ont d’abord tous été élevés au grade supérieur à titre exceptionnel, des attributs et des épaulettes leur ont été remis, notamment ceux de général de division à Jacob Kodji, ceux de général de brigade à Alfonse Nkameni et ceux de capitaines à Aurélien Brice Chinda Mû Takam et à Basile Souloukna Ngrassou. Ensuite, le président de la République a personnellement procédé à la remise des médailles de la croix de la valeur militaire à titre posthume, avec citation à l’ordre de la nation au général de division Jacob Kodji, avec citation

à l’ordre des armées au général de brigade Alfonse Nkameni et enfin, avec citation à l’ordre de l’armée aux capitaines Aurélien Brice Chinda Mû Takam et Basile Souloukna Ngrassou. Le chef de l’Etat a eu des mots justes pour apprécier à leur juste valeur le sacrifice consenti par ces soldats, et le grand vide que ce départ, aussi prématuré que tragique, laisse dans les rangs des forces de défense de la République. «C’est une perte cruelle et irréparable », a déclaré Paul Biya, sur un ton empreint d’un mélange de solennité et d’émotion. « Il avait su donner une réponse appropriée aux agissements de cette organisation barbare. Par le dispositif mis en place, il a permis de sécuriser la frontière avec le Nigeria, d’assurer une synergie entre les forces engagées dans le combat contre Boko Haram et de réduire, de façon significative, les attentats et les prises d’otages », a-t-il dit du général de division Jacob Kodji. Il a également relevé le travail fort appréciable du général de brigade Alfonse Nkameni qui avait la tâche délicate d’assurer la liaison avec les populations et, les comités de vigilance, sans oublier les deux capitaines morts à la fleur de l’âge et à l’aube d’une carrière qui s’annonçait prometteuse. Cette cérémonie d’adieux a également permis au chef de l’Etat de rendre un vibrant hommage à tous les compatriotes qui ont perdu la vie dans cette guerre contre la secte islamiste Boko Haram. «A travers l’hommage que nous rendons aux quatre officiers disparus, c’est aussi à tous ceux qui sont tombés pour la défense de la patrie que nous pensons. Nous n’oublierons jamais leur sacrifice (...). Ces héros, tombés pour la paix, seront, comme ceux qui les ont précédés, à jamais présents dans la mémoire de notre peuple », a poursuivi Paul Biya. Le chef de l’Etat a ainsi appelé les Camerounais à une union des cœurs, dans ces moments de douleurs, et en toute circonstance. « Le sang de ces braves soldats, nous interpelle et nous invite tous, de l’Est à l’Ouest, du Nord au Sud, à réveiller notre conscience civique et patriotique, à nous souder davantage autour de ces trois couleurs que nous avons choisies, en toute solidarité et souveraineté, à fusionner dans cette étoile unitaire, frappée au centre de notre drapeau national, symbole ardent de foi et d’unité. Soyons un, restons unis », a martelé Paul Biya. Après des poignées de mains et des mots de réconfort du chef de l’Etat aux veuves et aux enfants des défunts, les dépouilles des quatre officiers ont quitté pour toujours le quartier général, en direction de leurs villages. Ils y reposent désormais pour l’éternité depuis le week-end dernier.