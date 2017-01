BEAC: La banque centrale appelée à proposer des services innovants

C’est donc une profonde mutation qui est attendue du côté de la Banque des Etats de l’Afrique centrale (BEAC). La banque centrale des pays de la Cemac devra désormais proposer des actions innovantes pour aide ses pays membres à faire face à la crise qu’ils traversent en ce moment, crise consécutive à la chute du prix du baril de pétrole sur le marché international. C’est l’une des stratégies adoptées lors du brainstorming organisé le 25 janvier 2017 à Yaoundé. A cette occasion, la BEAC au cours d’une conférence de haut niveau sur le thème : « les banques centrales face aux chocs exogènes : stratégie de sortie de crise », avait rassemblé autour d’elle une dizaine d’autres gouverneurs des banques centrales, des directeurs généraux des établissements de crédit, etc., pour réfléchir sur cette thématique. Le constat de Lucas Abaga Nchama, le chef d’orchestre de ces travaux est sans complaisant,

les services proposés actuellement par la BEAC aux Etats de la Cemac pour faire face à la crise actuelle ont montré leurs limites, il faut donc aller au-delà et être plus innovants, accompagner les Etats dans la mise en œuvre des politiques budgétaires structurées. Le soutien de la communauté internationale est également nécessaire face au maintien des chocs exogènes, peut-on lire dans les recommandations de ces travaux. Mais, Lucas Abaga Nchama, le gouverneur sortant de la BEAC pense qu’il faut toujours prévoir les crises, les banques centrales se devant de prévoir, voire anticiper les éventuels désordres économiques résultant de la succession des crises. Et lorsque celles-ci arrivent, que la réaction des dirigeants des pays soit prompte. Autre recommandations des travaux de Yaoundé, c’est la flexibilité des politiques économiques qui est recommandée aux Etats de l’Afrique centrale. Ces pays, explique-t-on, doivent mettre en œuvre des politiques budgétaires contra-cycliques, pendant que les actions des responsables publics doivent transparentes, etc. En rappel, les invités de la conférence de haut niveau de Yaoundé se devaient de plancher sur trois thématiques importantes. Notamment, l’impact de la crise sur les économies en développement, les politiques budgétaires : quel rôle dans la gestion de la crise et la réaction des banques centrales face aux chocs exogènes. Dans cet exercice, la BEAC, indique-t-on, voulait profiter des expériences d’autres banques centrales dans la recherche des solutions de sortie de crise résultant des chocs externes. Il reste seulement à souhaiter que les stratégies adoptées au cours de ces travaux puissent véritablement aider les pays de la Cemac à sortir de la situation de crise actuelle.