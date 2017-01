Pour l’année 2017, l’Etat a provisionné exactement 42,1 milliards pour couvrir les dépenses de primes et gratifications, soit une importante baisse de plus de 8 milliards par rapport à 2016.

Cameroun - Loi de finances 2017: Plus de 42 milliards de primes et gratifications

Cette baisse de primes n’a pas d’explications officielles, au regard des autres allocations qui ont soit progressé soit légèrement baissé. 237online.com Paul Biya aurait-il demandé un resserrement de la vis à ce niveau ? Impossible à dire, mais ses plaintes récurrentes vis-à-vis d’une fonction publique caractérisée par l’inertie sont peut-être en train de trouver un prolongement. Dans ce chapitre, l’Assemblée nationale s’en sort avec une enveloppe de 5,9 milliards contre 9,2 milliards 2016, soit une forte baisse de 3,3 milliards. Ce chiffre malgré tout élevé s’explique par un jeu d’écriture. Les députés sont réputés ne pas percevoir de salaires, mais une rémunération classée dans le registre des indemnités hors solde. Ils perçoivent donc une indemnité mensuelle, qui s’élève à 1,3 million par député et des frais de session qui sont de 1,2 par session. Régulièrement première de cette rubrique, l’Assemblée nationale largement dominée en 2017 par le ministère des

Finances, avec une enveloppe de 8,4 milliards, le même montant que l’année dernière. Le total des primes du Minfi est supérieur à l’ensemble des ressources du budget d’investissement public du Minfi qui s’élèvent à 7,1 milliards F CFA. On peut aussi simplement dire que le Minfi ne peut pas être à la cuisine et manger comme à l’orphelinat. Le ministère des Marchés publics stagne à la troisième place avec les 4,2 milliards de francs, soit 500 millions de moins que ce qui lui étaient dévolus en 2016. Le montant des primes et gratifications laisse dubitatif au regard de la taille de ce ministère. On peut constater ces allocations sont supérieures aux salaires des personnels toutes catégories confondues du Minmap, qui s’élèvent à un peu plus de 4,1 milliards. Le ministère de l’Administration territoriale est quatrième du classement avec une provision de deux milliards, quasi-identique à celle de l’année dernière. La présidence (et ses services rattachés) clôt cette liste avec une enveloppe de deux milliards.