Cameroun - Urbanisation: Yaoundé sera plus peuplée que Douala en 2030

Yaoundé devrait ravir le titre de ville la plus peuplée du Cameroun à Douala d’ici trois ans, a-t-on appris hier mardi 04 juillet 2017 à Douala lors de l’atelier de validation de l’étude de cas sur l’intégration de l’urbanisation dans le plan national de développement du Cameroun. La rencontre était organisée à l’initiative de la Commission économique des Nations unies pour l’Afrique (CEA) sous le thème : « Renforcer la capacité des États membres afin de concevoir et de mettre en œuvre des stratégies et politiques en faveur de villes inclusives et durables en Afrique ». Selon des projections d’Arsène Honoré Gideon Nkama, Senior Lecturer of Economics, en 2020 la capitale politique du Cameroun comptera 3,2 millions d’habitants et Douala 3,1 millions. Mieux, d’ici 2030, la population de Yaoundé va se chiffrer à 4, 4 millions, contre 4,2 millions pour le chef-lieu de la région du Littoral. Et pourtant,

il y a sept ans, Douala était encore plus habitée que Yaoundé avec 2,2 millions d’habitants contre 2,1 millions pour Yaoundé. Les estimations soulignent que la population urbaine représentera 57% en 2035, Douala et Yaoundé représentant 52% de la population urbaine totale, soit plus de dix millions d’habitants. « Entre 2010 et 2020, Yaoundé dépassera Douala pour devenir la plus grande ville du Cameroun. Kousseri et Dschang entreront dans le club du top 10 en 2020, alors que Kumba et Buea se retireront. Nkongsamba accélérerait sa croissance pour devenir la 5ème ville importante en termes de population »,commente un expert. Selon les analyses du CEA, cet inversement de tendance s'explique principalement par les opportunités économiques que certaines villes offrent par rapport aux autres. Même si, le grand Nord et les villes du Nord sont affectés par des populations déplacées à cause du groupe terroriste de Boko Haram. Dans ces régions, certaines villes ont été vidées de leurs populations où d'autres ont vécu une augmentation très rapide de la population. Pour le reste, la population humaine va augmenter à une vitesse incroyable un peu partout au Cameroun dans trois ans. Nkongsamba devrait compter 226 446 habitants et 297 787 en 2030, ce qui constituera une montée spectaculaire, puisque l’ancienne « capitale du café » comptait 107 086 en 2010. Hormis de l’arrivée du chef-lieu du Moungo dans la région du Littoral, le haut du classement ne devrait pas subir de changement dans les prochaines années, estiment par ailleurs les experts américains. La ville de Bamenda sera peuplée de 437 200 personnes contre 314 729 en 2010 soit une hausse de 122 471 âmes. Cette démographie passerait même à 579 545 à l’horizon 2030, apprend-on. Bafoussam et Maroua devraient conserver leur place respective. Alors que la ville du Nord-ouest camerounais va passer de 274 849 d'habitants en 2010 à 370 804 en 2020 ; le chef-lieu de la région de l'Extrême-Nord va tabler sur 246 815 d’ici trois ans et 288 000 en 2030. En revanche, des villes telles que N’Gaoundéré devraient tomber dans le classement. Ainsi, la ville érigée en Communauté urbaine en 2008 qui occupait la 7è place en 2010 devrait perdre un rang en 2020 avec respectivement 216 700 habitants. Le principal objectif de l’atelier de validation était de consolider les documents de preuve, analyser et faire des recommandations de l’étude sur le cas du Cameroun. Il était aussi question de présenter les principaux résul-tats de l’étude de cas aux hauts fonctionnaires des ministères et organismes concernés; recueillir les observations des participants et répondre à leurs préoccupations et questions éventuelles ; adopter l’étude de cas comme référence pour le rapport final et l’élaboration de la méthodologie.