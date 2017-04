Cameroun : la 1xBET révolutionne le pari sportif

Plus rien ne se passe comme avant sous le ciel du pari sportif au Cameroun et bien au-delà, grâce à la société 1xBET. On se rappelle encore les bagarres quasi-répétitives entre les parieurs parce que les uns accusant les autres d’avoir détourné leur mise ou d’avoir distrait leur cagnotte (la commission à eux confiée). La société 1xbet a trouvé l’équation pour résoudre ce problème et bien d’autres que rencontrent au quotidien les adeptes des jeux de mise au Cameroun. Si l’entreprise ne revendique que deux agence à savoir celle de Douala et de Yaoundé, la facilité de dépôt et de retrait des frais de mise ou des gains qu’elle concède à ces clients via les comptes Orange money, Mtn money ou Visa Carte sont la preuve que cette compagnie évolue avec la modernité. En clair, fini les tracasseries pour celles des personnes qui vont effectuer leurs paris dans cette entreprise,

car après l’ouverture d’un compte -qui peut se faire avec un numéro de téléphone- gratuitement le parieur fait toutes ses opérations à partir de son mobile (dépôt, retrait) ; à noter, et c’est une avancée majeure, qu’il est possible de parier en ligne. La seule exigence c’est de télécharger l’application 1xbet sur votre appareil (ordinateur, téléphone androïde ou Smartphone) après l’inscription. Personne n’est oublié sur ce coup ! Il est demeure possible pour les joueurs ne disposant pas de toutes ces technologies sus citées de faire leurs opérations dans les agences physiques.Si elle peut se vanter de procurer à ses abonnés ce vaste choix des méthodes de paiement et de mise, la mosaïque des avantages que procure la 1xbet va bien au delà, son Bookmaker offre les côtes les plus élevées sur les paris sportifs en pré Match et Paris en ligne, le tarifaire minimum est de 300 FCFA avec un Jackpot qui se plafonne à 100.000000 FCFA avec un bonus de 100% à au premier dépôt jusqu'à 100€. C’est son atout charme, la société 1xbet dispose d’un nombre sans cesse croissant des disciplines de paris au rang desquelles on peut citer le football, le hockey sur glace, le basket-ball, le handball, le base-ball, la boxe, le rugby, le snooker, le cyclisme, le water-polo des paris hippiques à l’instar de casino en direct, totalisateur, machines à sous, jackpots, paris financiers. Les shows télévisés ne sont pas en reste « The Voice » et « American idol » notamment viennent compléter cette liste non exhaustive. La plupart de ces programmes ou matches sont retransmis par la structure, ce qui donne la possibilité aux parieurs de faire paris en direct et c’est sans compter que la vérification de leurs transactions se fait avec efficience et transparence.Tenez une des nombreuses preuves de la transparence dont ne se vante plus seulement la société 1xBET, le 3 novembre 2014 un anglais a placé un pari combiné en ligne, ayant misé 100 livres sur les issues de huit matches des Ligues différentes du Championnat d'Angleterre de football. La cote finale du gain s'est élevée à 6542 à 1! Une contribution particulière à cette cote extraordinaire a été apportée par le match qui opposait notamment « West Ham United » à « Stoke City ». Le parieur était en effet confiant que « West Ham United » devait l’emporter. Il avait vu juste [2 :0] 0 l’issue du match et en plaçant son pari la cote était de 18 à 1. Il y a eu une deuxième chance et bien d’autres à ce parieur dont les gains sont estimés à 650 mille livresFondée en 2007 la société 1xBET occupe à ce jour une place de choix parmi les agences de bookmakers qu’on dénombre en Europe, en Asie, en Afrique et aux États-Unis. Elle compte plus de 1000 points d'acceptation des paris sportifs, départ le monde entier, et son site web 1xBET propose plus de 1 000 événements sportifs tous les jours. 1XBet dispose d'un service à la clientèle professionnelle, qui travaille 24 heures sur 24, 7 jours par semaine et est disponible en plusieurs langues: anglais, français, russe, chinois, allemand, espagnol et bien d'autres.Pour consulter le site web de la société ou débuter vos paris en ligne Cliquez sur le lien ci-dessous