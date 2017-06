Cameroun: One Love, la lueur positive

Un peu plus de 03minutes et 02 secondes, trop net mais largement suffisantes à One love et à Masta Gui2 F pour servir, le temps d'une chanson mélodieuse et lyrique, une randonnée au fond des âges. Le single "J'oublierai Jamais " adossé sur un instrumental de RNB a tout pour susciter des pas des de danse chaloupés, mais le message qui s'y repose se dissimule mal pour être cerné. "Le Tapioca, la purée d'avocat, la marche à pied, les bagarres de rue" ainsi formule-t-il (One Love) l'éventail de ses I will always Remember au courant de la chanson. Des fresques et bien d'autres qui ne viennent que corroborer que le vécu de l'artiste est en partie sa muse; la chanson Tapioca qui lui assura un franc succès sous le ciel du Hip-Hop camerounais, encore fredonnée par des mélomanes s'en trouve justifiée . "Je voulais qu'on me respecte alors que je portais les gros Baggis et mes casquettes" chante-t-il, une image que l'artiste remémore de ses débuts, quoiqu'on y voit une intention sybilline de One Love de déconstruire ce cliché établi qui veut que le mépris et l'invective soient le le salaire des acteurs du Hip-hop au Cameroun.

Par ce titre One Love se rit en filigrane de tous ses détracteurs qui n'avaient plus fini de chanter sa chute et son manque d'inspiration, sans pour autant rire de tous ses souvenirs d'enfances qu'il a justement "tenu à partager avec son public" sur la pointe de ses vers aux tournures alambiquées, étoffés par des rimes quasi fréquentes. Voilà donc, s'il le fallait démontrer que l'artiste est à l'écoute et au service de son public et aussi de jeunes musiciens fascinés par ce métier. Si sa voix rassurante et son ton harmonieux ne trahissent pas sa jeunesse dans le chanson, Masta Gui2F qu'on écoute au refrain de ce titre est un des jeunes à qui la Star a tendu la main, sans doute, pour l'aventure unstoppable, entendez, insaisissable qui s'annonce. Il ne faudra plus attendre longtemps pour découvrir l'album intitulé Unstoppable que prélude la sortie de ce Single. Sera-ce autant mélodieux que la tranche de mise en condition ? On en saura indubitablement sous peu tant la promptitude dans la production et surtout la proximité avec les réalités sociales qui sont passablement devenus l'ADN de One Love, ont toujours eu de quoi fasciner plus d'un mordu du Rap au Cameroun.

Le titre "J'oublierai Jamais" est depuis sa sortie, sous la bannière GETTOMANIA, disponible en écoute et en téléchargement libre sur YouTube ainsi que sur les pages Officielles de l'artiste One Love.





Romulus Dorval KUESSIE, 237online.com