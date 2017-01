Cameroun: Le baobab Zacharie Noah est tombé

La mort a finalement eu raison sur ce Patriarche de 79 ans qui depuis quelques temps faisait des aller et retour dans le milieu hospitalier pour des soins médicaux. Zach comme l’appelait affectueusement son entourage immédiat, c’était un homme qui a su se donner des valeurs. La première était un amour sans limite pour sa famille. Lorsqu’il en parlait, les termes étaient aux superlatifs. Quand il parlait de son papa, c’est à peine si on ne se voyait pas en face d’un gamin d’une dizaine d’années qui parlait de son géniteur avec extase. Il se referait à ses propos constamment, à ses images. C’est ainsi qu’il était avec son unique frère jean Gaston Noah avec qui il partageait tout : la passion du golf, du tennis, du cigare, du bon vin. 237online.com Avec son fils Yannick, il n’a jamais été question de rapport classique de père-fils, ils ont toujours

vécu comme des frères jumeaux. Les deux se sont toujours appelés affectueusement « Mot » en langue « ewondo » qui signifie littéralement homme. Quand tu arrivais à la résidence des Zach à Etoudi, quartier de Yaoundé au Cameroun, tu n’avais pas besoin d’une seconde pour savoir que tu es dans la tanière Noah. Les photos de Yannick Noah vous accueillaient tout le long des murs de la belle résidence du Patriarche du clan. Ces portraits ne discutaient la vedette qu’avec quelques objets de collection glanés par ci par là et quelques trophées ramenés par chacun des membres du clan Noah. Il avait des rapports identiques avec son petit-fils, Joachim Simon Noah, sociétaire de l’équipe de Basket Ball Chicago Bulls aux Etats-Unis. Ces mêmes rapports, il les avait avec ses trois filles. Le clan des Noah avait tout au superlatif. Ils se retrouvaient tous au mois de décembre au Cameroun pour les fêtes de fin d’année ; destination Kribi ville balnéaire du Cameroun où la famille disposait d’un bateau de 16 M pour la Farienté. C’était de grands moments de retrouvailles en famille. Zacharie était vraiment un homme sans problème. Personne ne savait ce qui pourrait lui sortir de ses gonds car il aimait relativiser tout. C’était un rassembleur. Avec son accent très typé, l’ewondo, langue parlée dans la capitale camerounaise. Il ne parvenait jamais à sortir une méchanceté de sa bouche pour embarrasser son interlocuteur. Courtois, poli, franc parlé, le sens de la famille, le souci des autres. C’étaient là quelques traits de caractère de Zacharie Noah qui pouvaient faire l’unanimité. L’homme aimait la bonne chair, il aimait ce que la vie lui offrait d’agréable et il allait pédale sur le plancher. Ce noctambule invétéré adorait les belles mécaniques spécialement les motos. Il avait une autre passion : l’ile de la beauté, la corse où il passait l’essentiel de ses vacances d’été. Il y comptait de nombreux amis. Justement en matière d’amitié, il en avait à profusion de toutes les races, religions, nationalités, tranches d’Age, et des deux sexes. De toutes les classes sociales, Zacharie ne savait pas distinguer ceux qui viennent des beaux quartiers ou de la paysannerie pauvre. Il était ainsi, il avait des rapports particuliers avec chacune de ses relations. Cet ancien professionnel de football, ancien sociétaire de Sedan avec qui il a d’ailleurs gagné la coupe de France en 1961, avait gardé son côté aléthique, toujours réglé comme une horloge suisse et programmé comme un ordinateur, les journées de Zacharie n’étaient pas différentes les unes des autres : Réveil à 6h du matin, un peu de natation dans sa piscine, un tour au golf club de Yaoundé, retour à sa résidence à Etoudi, quelques coups de fils à ses proches, puis hésitation entre déjeuner à domicile ou dans un restaurant de la ville où tous les propriétaires de ces lieux faisaient parties de son cartel d’amitiés. Zacharie Noah restera irremplaçable. C’est tout un pays et au- delà qui porte le deuil de cette icone.