Cameroun - Société «Le Bus»: Dix-neuf mois d'arriérés de salaire toujours impayés

En assemblée, hier, les ex-employés de la défunte société «Le Bus» se sont accordés sur la séquestration du ministre des Finances dans son domicile. «A Bamenda, on fait la chasse aux enfants pour aller à l’école et à Yaoundé, on chasse nos enfants de l’école parce que nous ne pouvons pas payer leurs pensions. Nous allons tous nous retrouver un matin chez le Minfi accompagnés de nos familles pour qu’il nous explique les raisons qui le poussent à ne pas payer nos arriérés de salaires, alors que le Premier ministre lui a déjà notifié au moins trois fois de nous payer», tonne Hubert Mani, lui aussi délégué du personnel. Ces ex-employés projettent aussi de s’introduire dans les locaux de Stecy sa pour incendier les nouveaux bus. Des mesures extrêmes qui font suite au non paiement par le ministre des Finances la dette de l’ex-société «Le Bus». Des ressentiments accentués

par le décès mardi dernier de Julien Belibi, ex-employé de la structure. Malade et hébergé comme sa famille par son frère, il a rendu l’âme le lendemain de l’annonce du non paiement de leurs états financiers par Alamine Ousmane Mey. A ce jour, ces ex-employés ne sont plus que 124. C’est lundi que ces derniers ont appris qu’ils n’entreront plus en possession de leurs dix-neuf mois d’arriérés de salaires. Des arriérés à hauteur de 842 millions de Fcfa. A ce stade, ces hommes entendent refaire parler d’eux. Comme c’était déjà le cas le 16 novembre 2016, lorsqu’ils ont assiégé la société «Le bus» à Nlongkak, un quartier de Yaoundé. Dès lors, un dossier avait été transmis au ministère des Finances tel qu’exigé par le Premier ministre, Philemon Yang. Mais, le comité technique de réhabilitation avait jugé le dossier invalide. «De la commission d’enquête de la direction du contrôle budgétaire à la direction de participation, tout a été approuvé. L’ancien directeur du budget a signé le dossier le 08 mars 2017», précise Amougou Ondoa, délégué du personnel de la société «Le Bus». Présentant une barbe de plusieurs semaines, cet homme renchérit en disant que «le secrétaire général du ministère des Finances a lui aussi validé le dossier en y ajoutant : «Pour des raisons sociales, à régler urgemment». Le dossier a été transmis au ministre délégué des Finances, qui précise : «A exécuter sur instruction du Premier ministre». Réunis hier, comme tous les jours depuis le mouvement d’humeur du 16 novembre dernier, ils disent tous que le ministre a retransmis le dossier au comité technique de réhabilitation qui l’a encore invalidé. Selon ce comité technique de réhabilitation, la société «Le Bus» n’est ni une société publique, ni une société parapublique. C’est cette troisième invalidation qui a poussé le Minfi à ne pas signer la décision de paiement.