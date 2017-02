Le Cameroun ouvre un consulat à Bamako

Cette mesure est la matérialisation de la logique de visa d’entrée obligatoire et réciproque, supprimée depuis le 6 mai 1964 et réinstaurée en septembre 2015.

Les sources gouvernementales, à Yaoundé, avaient alors justifié cette mesure, objet d’une loi votée par le Parlement, par un «ajustement» vis-à-vis de la politique migratoire désormais en vigueur au sein de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC) mais aussi du contexte sécuritaire du pays.

Le Cameroun, qui précisait alors que la ré-instauration du visa ne devait en rien entacher les relations bilatérales avec le Mali, avait aussi précisé que lesdites estampilles continueraient d’être gratuites dans les deux sens.

Seront toutefois exclus de cette obligation de visa les titulaires d'un passeport diplomatique ou de service, mais également certaines catégories professionnelles.

Il est à préciser que le consulat général du Mali de Douala, la métropole économique, est appelé à être transféré dans la

capitale, Yaoundé, avec compétence sur tout le Cameroun.