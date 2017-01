Nigéria: Un Camerounais tué par des bombardements

Moustapha Mana est la seule victime camerounaise recensée lors de la tragédie de Rann. Mardi 17 janvier 2017, un avion de l'armée nigériane a tiré des roquettes sur cette localité du district nigérian de Kala-Balgue. Selon des sources officielles nigérianes, il y a eu 52 morts et au moins 120 blessés. Hadja Aya entrepreneure camerounaise basée à Kousseri et mère de Moustapha Mana était à Rann. " Je suis allée à Rann avec trois collègues de mon entreprise Étoile de vie. Nous sommes spécialisées dans les forages et avions. Nous avons gagné un marché auprès de Médecins sans frontières. 237online.com J’étais avec mon fils Moustapha Mana né en 1992, deux techniciens tchadiens vivant à Kousseri et le chauffeur ", se souvient-elle. Elle se rappelle aussi que ce mardi là, son équipe était en plein travail vers 12 h 30. " Nous avions déjà creusé jusqu'à 36 mètres de profondeur.

Nous avions atteint une nappe phréatique qui ne nous convenait pas. Mon fils m'a alors demandé d'aller leur chercher du sable pour préparer du béton. J'ai pris le pickup avec le chauffeur pour le faire. Pendant que nous allions chercher le sable, un avion est d'abord passé. C'était un "Jaguar" (l'aviation nigériane utilise en réalité des Alpha Jets mais les habitants de Kousseri comme leurs voisins tchadiens appellent Jaguar tout avion à réaction puissant en référence à ceux utilisés par les militaires français de l'opération Barkhane basée à Ndjaména, Ndlr). L'avion est revenu et a tiré deux roquettes. Une non loin du marché de Rann et du camp où était mon fils et notre équipe et une autre à la sortie de Rann", raconte Hadja Aya. Tous les trois membres de l'équipe de Étoile de vie ont été tués sur le coup, "devant mes yeux", affirme Hadja Aya. Le lendemain de l'incident, le président du Nigeria a reconnu la " regrettable" méprise de l'aviation nigériane. Le commandant du théâtre des opérations de l'opération Lafiya Dolle de l'armée nigériane, Lucky Irabor, a expliqué qu'une mauvaise appréciation de la cible serait à l'origine du drame. Selon lui, des renseignements leur étaient parvenus sur des regroupements de combattants de Boko haram près de Rann. Il aurait alors ordonné à l'aviation d'intervenir. Des coordonnées Gps ont été données aux pilotes. Ceux-ci ont d'abord fait un premier survol de Rann et ont effectivement vu des regroupements de personnes selon ces coordonnées. Ils ont après ce repérage, « traiter » l’objectif. Sauf que, au lieu des terroristes, c'était plutôt des déplacés, des humanitaires, des employés de Étoile de vie et même des militaires nigérians basés à Rann. Depuis mardi, Médécins sans frontières, n'a pas manqué de dire son indignation de cette bavure de l'armée nigériane. Celle-ci, qui aime à utiliser son aviation fait parfois des victimes collatérales dans les populations du fait de l'imprécision de cette arme.