Cameroun: Redressement attendu du prix du cacao en décembre

Ce qui ferait remonter les prix aux planteurs. Les cacaoculteurs camerounais peuvent avoir le sourire. Car, en raison d’une baisse attendue de la production en Côte d'Ivoire, les prix du cacao devraient grimper au second semestre. D'ores et déjà, de fin juin au 24 juillet, le prix du cacao a augmenté de $ 40 (environ 23 000 FCFA) la tonne, en hausse de 2% sur le marché à terme de New York, selon une note de Rabobank, institution financière internationale d’origine néerlandaise, reprise le 1er août dernier par Commodafrica. Bien plus, le cacao en fin d'année pourrait se vendre à 1700 livres sterling (1,3 millions de FCFA) la tonne sur le marché à terme de Londres et à 2 200 dollars US (1,22 millions de FCFA) à New York. A noter que ces prix anticipés pour fin 2017 sont inférieurs à ceux obtenus lors d'un précédent sondage de Reuters

en février qui, là, donnaient un prix de 1 880 livres (1,31 million de FCFA) et $ 2 400 (1,32 millions de FCFA) en fin d'année. A l’origine de la hausse, expliquent les traders et analystes, un excédent mondial qui pourrait n'être que de 100 000 tonnes (t) en 2017/18, suite à la baisse attendue de la production en Afrique de l'Ouest. Autrement dit, la production de l’or brun au Ghana devrait être aux alentours des 850 000 tonnes la campagne prochaine, contre 915 000 tonnes estimées pour cette campagne. En Côte d'Ivoire, elle baisserait à 1,9 million de tonnes (Mt) contre les 2 Mt attendues cette campagne 2016/17. Le comptage de cabosses montre que les volumes seront en baisse et aussi que les cabosses seraient plus petites. « Ces 2 Mt attendues cette campagne sont plus que plausibles étant donné que les exportateurs estiment qu'au 30 juillet, les arrivages aux deux ports d'Abidjan et de San Pedro atteignaient déjà 1,951 Mt et ce depuis le début de la campagne 2016/17, le 1er octobre dernier », estime Commodafrica sur son site web. L’autre facteur haussier, et l’un des moindres, sont les investisseurs et spéculateurs qui, d’après Rabobank, devraient couvrir leur immense positions courtes tant sur le marché à terme de Londres que de New York. L’on apprend qu’ils détenaient leur plus forte position baissière sur le cacao depuis 2006, comme d'ailleurs sur le marché du café Arabica et du sucre roux, mais contrairement à celle sur le coton. S'agissant du cacao, ils auraient déjà réduit de 5 522 contrats cette position courte, à 50 441 contrats au 25 juillet. Mais, pensent les observateurs, il est difficile de voir les prix baisser encore de façon durable. Les faibles prix occasionnent non seulement une instabilité politique dans des pays comme la Côte d'Ivoire. Face à toutes ces conjectures, la demande en chocolat devrait se dynamiser. A preuve, les broyages mondiaux ont été en hausse de 4,2% sur les trois premiers trimestres de la campagne 2016/17. La raison ?Rabobank affirme que les marges dégagées par les industriels lors des opérations de broyages ont été très bonnes en raison de la reconstitution de leurs stocks ; le cacao étant beaucoup plus abordable en termes de prix que l'année précédente. De même,« leurs ventes de confiseries et de chocolats ont été bonnes, notamment sur des articles à forte teneur en cacao et sur les marchés émergents. En raison de ces facteurs, les industriels ont pu à nouveau dégager d'appréciables marges sur leurs opérations de broyages ce qui laisse penser qu'il pourrait y avoir des baisses de prix sur le chocolat, ce qui dynamiserait la demande », lit-on. Rappelons que depuis la fin du mois d’août 2016, les cours du cacao suivent une courbe décroissante sur le marché international. La moyenne générale montre que la baisse est d’au moins 30%.