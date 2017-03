Cameroun: La Cobac confirme le nouveau statut de CCA

C'est la fin d’un long parcours, mais c’est la suite d’une success-story. Le gouverneur de la BEAC, président de la Commission bancaire de l’Afrique centrale a confirmé mercredi 22 mars ce qui parcourait déjà le monde de la finance comme une bonne rumeur. Crédit communautaire d’Afrique a reçu l’avis conforme du gendarme bancaire, qui est synonyme d’un passage en grade réussi pour ce qui était encore la meilleure microfinance du Cameroun. Le meilleur hommage est rendu par Abbas Mahamat Tolli devant la presse : « La CCA était jusqu’alors un établissement de microfinance qui a une très bonne santé financière, qui a un système de gouvernance qui rencontre également l’assentiment des autorités de régulation. Cela fait des années qu’on leur demande justement de migrer vers une structure encore plus solide, de devenir une banque. CCA a accepté, la Commission bancaire hier [mercredi 20 mars 2017, ndlr] a donc avalisé

cela. Je pense que c’est une bonne chose. Déjà en termes de suivi prudentiel ils vont se situer à un autre niveau et ils auront aussi beaucoup plus de marge à utiliser la trésorerie qu’ils détiennent pour continuer à appuyer le financement de l’économie, ici au Cameroun et peut-être même ailleurs. Avec l’avantage de pouvoir venir au refinancement pour continuer à amplifier le financement de l’économie camerounaise. C’est à saluer. » L’étape la plus difficile a été franchie, mais il reste à CCA de recevoir l’agrément de l’autorité monétaire nationale, qui est le ministère des Finances. C’est en réalité une formalité, qui ne va pas tarder à être remplie. Un dénouement heureux donc pour cette institution financière créée à Bafoussam en 1997 et qui devient 20 ans plus tard la quinzième banque classique du Cameroun. Partie d’un capital de 1 milliard, la banque CCA a atteint 5 milliards en 2010 avant de se jucher à 15 milliards dès l’année dernière, sans doute en prévision de sa transformation. Au moment où la COBAC émet un avis favorable sur son dossier de mutation en banque, CCA affichait des chiffres de dépôts et de comptes clients appréciables. Au 30 juin 2016, ses dépôts étaient estimés à 149 milliards de FCFA avec un encours de crédit de 54 milliards de FCFA. Avec ses 46 agences réparties sur l’ensemble des dix régions, CCA apporte ses services à plus de 500 000 comptes clients. Un déploiement territorial que peu de banques peuvent lui disputer. A peine arrivé, CCA affiche déjà son ambition. Le président de son conseil d’administration, Albert Kamla, a dit, sitôt la nouvelle de la mutation de la microfinance en banque, que l’objectif est de parvenir à en faire à moyen terme la troisième banque au Cameroun. En effet, avec le changement de statut intervenu le 20 mars, CCA monte en grade. La banque peut désormais avoir accès au marché bancaire. De plus, elle peut déjà réaliser des opérations avec l’extérieur sans autre intermédiaire bancaire. Le moindre des privilèges n’est pas son accès au préteur de dernier recours qu’est la banque centrale. C’est une garantie majeure de durabilité de cette banque dans un environnement financier qui a quelquefois tangué. Les clients réalisent le même saut qualitatif en devenant titulaire d’un compte dans une banque là où ils n’étaient affiliés qu’à une microfinance. Le secteur bancaire national se trouve lui aussi renforcer avec un nouveau guichet potentiel pour les entreprises en quête de financement. Cette nouvelle banque camerounaise est par ailleurs une fierté nationale dans un secteur fortement dominée par les filiales de multinationales.