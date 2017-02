CAN 2017: Le Cameroun triomphe du Ghana et rejoint l'Égypte en finale

Le Cameroun retrouve en finale l'Egypte pour la troisième fois de son histoire. Les deux premières oppositions à ce stade (1986 et 2008) ont été perdues par les Lions Indomptables. Dans cette deuxième demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2017, le Cameroun de Benjamin Moukandjo affrontait le Ghana à Franceville. Agressifs d'entrée, les lions indomptables n'ont pas su profiter de leur temps fort dans le premier acte à l'image de Teiku et Tambe, particulièrement en jambes. Le Ghana est ensuite monté en puissance, en cette fin de première mi-temps et aurait pu ouvrir le score, peu de temps avant la pause, par l'intermédiaire de Jordan Ayew. Mais l'ancien phocéen a manqué son face à face contre Ondoa.

Dans le deuxième acte, les Camerounais vont trouver la faille, sur coup de pied arrêté, à la 72eme. Sur un coup franc frappé par Moukandjo, Boye, le défenseur des Black Stars,

manque son dégagement de la tête et le cuir termine dans les pieds de Ngadeu. Ce dernier conclut l'action, malgré une position délicate, sous la barre transversale. Alors que le Ghana pousse dans les ultimes secondes, Bassogog file inscrire un but, au bout d'une course de plus de 40 mètres, pour conforter la victoire camerounaise.Samedi à Port-Gentil, le Ghana et le Burkina Faso se disputeront la médaille de bronze.Buts : Ngadeu Ngadjui (72e), Bassogog (90+3e) pour le Cameroun.