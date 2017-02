Entreprises commerciales: Les délais de paiement des factures en baisse au Cameroun

Au mois de mars 2016, la Chambre de commerce du Cameroun a réalisé une enquête auprès de ses membres sur le plan national. Ses résultats sont assez révélateurs sur les délais de paiement de la clientèle, qui sont restés à leur niveau moyen chez les commerçants. L’on enregistre un raccourcissement de ceux-ci chez 40,13% des entreprises commerciales et une rallonge chez 17,83% d’entre elles. En revanche, la tendance est plutôt autre quant aux délais de règlements de leurs fournisseurs. 52% des commerçants affirment que les durées de règlement des fournisseurs sont restées les mêmes et pour 26% d’entre eux, ils se sont raccourcis. La stabilité des délais de paiements, c’est aussi la tendance dans le secteur «prestations de services». Au second semestre de 2015, les délais de paiement restent stables pour 41,18% des prestataires de services contre 45,59% d’entre eux qui ont dû les allonger. Plus grave encore, seulement

13,24% des prestataires de services ont pu être payés avant l’échéance conclue avec leurs clients. Pourtant, les prestataires de services pensent que les clients seront plus loyaux par rapport au second semestre 2015. Ainsi, « seulement 21,48% sont pessimistes et estiment que les délais de paiement de leur clientèle vont se rallonger », révèlent les résultats de l’enquête intitulée «note de conjoncture du deuxième semestre 2015 de la CCIMA ». Dans l’ensemble, les secteurs d’activités du commerce, de l’industrie, des mines et des BTP, des services et de l’artisanat font grise mine. Une situation qui se traduit par une très faible proportion des entreprises qui achètent des produits à l’étranger. En effet, seulement 22,1% de celles-ci ont déclaré être importatrices et seules 11% sont satisfaites des conditions d’importation. A l’inverse, près de 60% jugent ces conditions acceptables et 30,3% d’entre elles les trouvent mauvaises. Cette tendance reste observable quel que soit le secteur d’activité, nous renseigne la Ccima. Concernant l’emploi, il est resté majoritairement stable (72,8%) tout comme les bénéfices réalisés. Ceux-ci sont demeurés fixes pour 51,3% des entreprises interrogées, même si près de 40% d’entre elles prévoient une nette augmentation par rapport au semestre précédent, où seulement 8,6% des entreprises avaient observé un bénéfice à la hausse.