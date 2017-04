Le Camerounais Alain Blaise Batongue élu vice-président de l'Ecosocc

Alain Blaise Batongue a été élu au terme d’une session ordinaire du Conseil économique et social de l'Union africaine tenue du 27 au 31 mars au Caire.

Rencontré ce dimanche en fin d’après-midi dans son bureau au Gicam (Groupement inter-patronal du Cameroun), Alain Blaise Batongue semble bien conscient du poids des responsabilités qu’il a endossées depuis fin mars au Caire en Egypte. L’homme est désormais vice-président du Conseil économique, social et culturel (Ecosocc) de l’Union africaine. Poste auquel il a été élu ce 30 mars – pour un mandat de deux ans – au terme de

la session ordinaire de mi-mandat de la 2e assemblée générale permanente de l’organe, tenue du 27 au 31 mars dernier en terre cairote. M. Batongue est membre de l’entité depuis décembre 2014, et occupait le poste de président par intérim de la Commission Economie rurale et Agriculture jusqu’à son élection de jeudi dernier. Dans ses nouvelles fonctions, le toujours secrétaire exécutif du Gicam est d’abord investi d’une compétence sous-régionale pour gérer toutes les diligences qui lui seront déléguées par le

président de l’Ecosocc, l’Ougandais Richard Ssewakiryanga. Avec en priorité la mise sur pied des antennes nationales de l’Ecosocc (appelées National Chapters), et la vulgarisation de l’entité en tant qu’organe de promotion des activités de la société civile africaine. Concrètement, M. Batongue envisage, d’ici la fin de l’année, « un déploiement auprès des Etats de la sous-région », dont il compte rencontrer les hautes autorités, mais aussi les organisations de la société civile. Il devra également prendre part, au cours de son mandat, aux différents sommets des chefs d’Etat de l’UA. « L’Ecosocc prépare toujours un rapport sur ses activités à ces occasions », explique le vice-président Batongue. Un des dossiers en cours porte par exemple sur le transfert du siège de l’Ecosocc d’Addis-Abeba en Ethiopie pour Lusaka en Zambie. Outre son rapport d’activités, l’Ecosocc suggère également des résolutions aux chefs d’Etat. A la question de savoir comment il va concilier sa nouvelle charge avec les fonctions de secrétaire exécutif du Gicam, Alain Blaise Batongue, tout en précisant qu’il s’est retrouvé à l’Ua parce que présenté par le groupement, déclare, sourire en coin : « J’avais déjà besoin de journées de 30 heures, là je crois qu’il m’en faudra de 36 heures. Ceci va demander une disponibilité supplémentaire.»