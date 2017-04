Réhabilitation: Une bouffée d'air pour les Aéroports du Cameroun

Depuis quelques temps, l’Aéroport international de Douala connaît de nombreux travaux de réhabilitation et de renouvellement de ses infrastructures. En premier lieu, la réalisation d’une clôture de sûreté en grillage entourant cette plateforme aéroportuaire qui, autrefois, servait de terrain de sport aux populations. Parfois même, c’était des troupeaux d’animaux qu’on retrouvait sur la piste d’atterrissage. La clôture de sûreté couvre 400 hectares sur les 1218, que représente la superficie totale du domaine aéroportuaire de Douala. Initiée par la direction générale des Aéroports du Cameroun (ADC SA), la politique de mise en œuvre des projets structurants a aussi permis, de rénover le couloir de la jetée B, il y a quelques années. Sur une superficie d’environ 2 900 m2 l’essentiel des travaux consistaient en la démolition des revêtements et des sols, en la remise en état des joints de dilatation et de construction, en la reprise du revêtement de sol

en granit mât, en la pose de plafonds... Étaient également concernés, les travaux d’électricité avec la révision complète du réseau électrique, en passant par la menuiserie et l’installation de cloison en aluminium vitrée. L’application de deux couches de peinture est également prévue, afin de donner un éclat particulier à l’édifice. L’Aéroport international de Yaoundé-Nsimalen n’est pas en reste. Depuis octobre 2012, un système de vidéosurveillance et d’ouverture iométrique des accès y a été installé. Conséquence, les personnes travaillant dans la zone enregistrement, ne peuvent se retrouver à l’embarquement ou dans l’avion car même par entêtement - son badge de sûreté n’ouvrira pas les portes donnant accès aux zones susévoquées. Au-delà de cet aspect, certaines portes donnant accès à des lieux hautement sensibles exigent qu’en plus du badge, les empreintes à apposer sur le lecteur soient reconnues par le système, afin de permettre à la porte de s’ouvrir. D'un montant de 4,4 milliards de FCFA financé par l'AFD, la réfection de l’aérogare, la rénovation de la piste d’atterrissage et du bâtiment principal ont débuté en 2016. Ses investissements ont pour objectif de renforcer la sécurité et la sûreté de l’aéroport, en conformité avec les exigences internationales de l’OACI (Organisation de l’aviation civile internationale) et d’IATA (Association internationale du transport aérien) ; améliorer la rentabilité de l’exploitation de l’aéroport par une réduction des coûts d’exploitation de la piste, et une augmentation de la performance opérationnelle et des recettes extraaéronautiques...