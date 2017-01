Cameroun - Services publics: L'usage du français et de l'anglais désormais obligatoire

L'effectivité du bilinguisme sera bientôt une réalité au Cameroun. C’est en effet la lecture qui peut être faite du décret du président de la République en créant la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme (CNPBM). 237online.com Ce décret a été lu hier à 17 heures au journal parlé du poste national de la CRTV, l’office public de télé et radiodiffusion. Parmi les points saillants du texte présidentiel, l’on retiendra surtout l’institutionnalisation, de façon plus formelle, du bilinguisme dans les administrations publiques, parapubliques et autres organismes assimilés. C’est ainsi que la commission est spécifiquement chargée, entre autres, « d’assurer le suivi de la mise en œuvre des dispositions constitutionnelles faisant de l’anglais et du français deux langues officielles d’égale valeur, et notamment leur usage dans tous les services publics, les organismes parapublics ainsi que dans tous les organismes recevant les subventions de l’Etat, de vulgariser la réglementation

sur le bilinguisme, le multiculturalisme et le vivre ensemble», précise le texte. Il s’agit donc de poser à l’échelle nationale, les bases d’un vrai bilinguisme. « La commission est chargée d’œuvrer à la promotion du bilinguisme, du multiculturalisme au Cameroun, dans l’optique de maintenir la paix, de consolider l’unité nationale du pays et de renforcer la volonté et la pratique quotidienne du vivre ensemble de ses populations », peut-on lire sur l’article 3 du décret. La Commission se voit également attribuer le rôle de gendarme du bilinguisme, puisqu’elle devra en outre « recevoir toute requête dénonçant les discriminations fondées sur l’irrespect des dispositions constitutionnelles relatives au bilinguisme et au multiculturalisme et en rendre compte au président de la République », apprend-on du décret. D’après certains observateurs, il s’agit d’une avancée remarquable vers la résolution du problème de marginalisation souvent pris pour prétexte par des personnes manifestant des velléités sécessionnistes. « Le président de la République montre à travers cet acte, sa disposition à consolider le vivre ensemble des Camerounais des zones anglophone et francophone du pays et à préservé les acquis du multiculturalisme qui est une identité que bon nombre de pays envient au Cameroun », indique un responsable politique. Une position qui se fonde sur le texte Du reste l’on apprendra également que cette commission composée de 15 membres nommés par le président de la République est « un organe consultatif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière », et qu’elle est placée sous l’autorité du président de la République.