Evénementielle: Direct prod s'installe au Cameroun

Direct Prod est une agence de production musicale, production d’événements, production audiovisuelle et surtout de réalisation de projets marketing. Elle cible, des annonceurs de grandes marques pour réalisation des lancements de produits, des campagnes d’activation, des roads shows, des évents ; des artistes pour réalisation des concerts, des soirées prestige, des événements culturels et sportifs ; des Etats pour la réalisation des teams building, séminaires, conférences, forums et les institutions privées ou publiques pour la réalisation des activités liées au marketing social : caravane de sensibilisation et d’éducation. Comme expérience acquise dans le domaine de la musique, Direct prod est un Label de musique de renommée internationale. Plusieurs signatures célèbres: Patience Dabany, Arielle T, Lynnsha, Bisso Na Bisso, Tiken Dja Fakoli, Nayanka Bel etc. Un entourage collaboratif indiscutable: Passi, Magic System, Jacob Desvarieux, Tito Nieves, Richard Bona, Guy Nsangué entre autres. Des productions de taille comme celles de :

Dis L’Heure 2 Zouk et Bisso Na Bisso. Sur le plan de l’image, ils travaillent essentiellement avec deux labels de réalisateurs dans lesquels ils détiennent des parts, par conséquent garantissant donc leur professionnalisme et, la qualité de leur travail : Boss Playa et Moster Lab. Sur le plan de l’événementiel, plusieurs contrats dans leur port-folio : rebranding Zain Gabon, Zain Aya Show ; Caravane national hors stade CAN 2012 et CAN 2017 ; recrutement des membres du centre footballistique Samuel Eto’o ; Noël en folie ; Organisation de la fête du personnel de la Caisse de Stabilisation et de la Péréquation Gabon ; Concert inter générationnel le 17 Août depuis 3 ans au Gabon ; 1ère édition de la nuit du rire avec Jamel Debbouze, etc. Il va falloir convaincre les annonceurs de l’identité qu’elle s’est donnée : le producteur de la qualité. La démarcation avec la concurrence va se faire car pour le Edgar Yonkeu : « Nous produisions des événements aux standards internationaux, de bout en bout, avec notre propre matériel et une fine équipe qualifiée et expérimentée. Les équipements dont nous disposons permettent de répondre à n'importe quelle fiche technique, partant de la scène à la diffusion, en passant par le son, les lumières et la régie vidéo; Et une partie de ce matériel est disponible au Cameroun. » En plus Direct Prod promet tenir dans notre environnement complexe et surtout compte « prendre le pouvoir. Notre objectif est devenir N°1 dans la production événementielle et la prestation technique au Cameroun. Nous avons fini de faire nos preuves au Gabon. Nous voulons maintenant étendre notre savoir faire sur d'autres marchés, en commençant par le Cameroun» conclue Edgar Yonkeu.