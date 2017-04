MTN Business commercialise désormais Office 365 au Cameroun

Ceci à travers MTN Business, l’entité MTN dédiée aux Grandes entreprises, PME, TPE, associations et organisations, nationales et internationales, secteur privé, secteur public, a annoncé l’opérateur au logo jaune hier mercredi 26 avril 2017 à Douala lors d’une conférence de presse. Fruit d’un partenariat stratégique signé entre le groupe MTN et Microsoft en 2015, Office 365 est un service qui permet d’utiliser la dernière version de Microsoft office. Il inclut Word, Excel, PowerPoint, Outlook et OneNote pour PC et Mac, ainsi que Publisher et l’ensemble de services Cloud tels qu’One Drive, Exchange Online, Skype entreprise, SharePoint Online, Yammer. Mieux, la nouvelle offre est un ensemble de produits et services de productivité qui facilitent la production du contenu, le partage, le travail collaboratif et la communication en temps réel entre collègues ou groupes depuis des terminaux fixes ou mobiles à travers le Cloud computing. « Ces solutions visent surtout les

petites et moyennes entreprises qui ont besoin de solutions de productivité collaboratives efficaces et abordables. Elles peuvent donc se concentrer sur leurs métiers pendant que nous leur apportons l’assistance nécessaire en local », a affirmé Georges Mpoudi, General Manager MTN business chez MTN Cameroon