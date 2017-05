Cameroun - Football : Hugo BROOS dévoile la liste des 23 lions sélectionnés

L’entraineur sélectionneur de l’équipe nationale camerounaise a rendu publique ce 28 mai 2017 les noms des 23 joueurs qui vont participer à la coupe des confédérations de juin prochain, et aux éliminatoires de la CAN 2019.

Ça y est ! On a désormais une idée fixe du collectif pour lequel Hugo BROOS opte dans la quête des distinctions aux échéances à venir. La liste des 23 lions qui vont rugir à la coupe des confédérations FIFA 2017 est officielle depuis ce 28 mai 2017. Si les choix de BROOS sont passablement un remake du groupe qui a soulevé le trophée de la CAN 2017 au pays de l’Okoumé, on note quelques modifications. Deux nouveaux gardiens dont, ONANA ANDRE et BOKWE GEORGES, font manifestement leur entrée. Pas de DJETEI MOHAMED mais la défense s’ouvre à trois nouveaux talents à savoir MABOUKA ERNEST, GUIHOATA JEROME et OWONA LUCIEN. Un autre changement qui a de quoi surprendre, ANGUISSA ZAMBO rejoint le milieu de terrain tandis que BOYA FRANK est dans le doute sinon « dans la sauce ». Autant que lui –qui était des champions d’Afrique- GODA JULES retient

son souffle sur la liste d’attente. Ces 23 joueurs sélectionnés vont se regrouper dès ce lundi 29 mai à Yaoundé en vue du stage préparatoire pour le match Cameroun vs Maroc du 10 juin 2017 comptant pour la première journée des éliminatoires de la CAN 2019 ainsi qu’à la coupe des confédérations dont le coup d’envoie sera donné le 17 juin prochain. Comme tour de chauffe pour cette grande échéance les 23 poulains du technicien belge vont affronter, en amical, la Colombie le 13 juin au stade Colesiuem Alfonso Pérez de Getafe (Espagne).Les 07 joueurs non retenus-de la liste d’attente- restent à la disposition du sélectionneur national.GARDIENS DE BUTS1. ONDOA FABRICE2. ONANA ANDRE3. BOKWE GEORGESDEFENSEURS4. MABOUKA ERNEST5. FAI COLLINS6. NGADEU MICHAEL7. TEIKEU ADOLPHE8. OYONGO AMBROISE9. NGWEM JONATHAN10. GUIHOATA JEROME11. OWONA LUCIENMILIEUX DE TERRAIN12. SIANI SEBASTIEN13. DJOUM ARNAUD14. MANDJECK GEORGES15. ANGUISSA ZAMBOATTAQUANTS16. BASSOGOG CHRISTIAN17. TOKO KARL18. ZOUA JACQUES19. ABOUBAKAR VINCENT20. MOUKANDJO BENJAMIN21. NDIP TAMBE ROBERT22. NGAMALEU NICOLAS23. BOUMAL OLIVIERLISTE D'ATTENTEGARDIENS1. GODA JULESDEFENSEURS2. DJETEI MOHAMED3. CASTELLETO JEAN CHARLESMILIEUX DE TERRAIN4. BOYA FRANK5. BOUMAL PETRUSATTAQUANTS6. NSAME JEAN-PIERRE7. SALLI EDGAR