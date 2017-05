Cameroun : Hugo BROOS sélectionne 30 lions indomptables, mais pas CHOUPO MOTING

L’entraineur sélectionneur de l’équipe nationale camerounaise a dévoilé ce 17 mai 2017 la liste des joueurs devant participer au match de préparation du 10 juin prochain, entre autres surprises on note l’absence de CHOUPO MOTING.

La coupe des confédérations, ce sera sans CHOUPO MOTING. La liste des 30 joueurs pour la préparation au match officiel du 10 juin contre la Colombie et à la coupe des confédérations FIFA 2017. Personne n’aurait imaginé une telle sortie autant que (relativement) tout le monde avait été surpris qu’il soit rappelé pour les matchs amicaux Cameroun-Tunisie du 24 mars à Monastir et Cameroun-Guinée Conakry du 28 mars à Bruxelles après avoir boudé l’appel de la sélection. ZAMBO ANGUISSA avec qui il réintégrait la tanière en mars garde sa place à l’opposé de Pouaty Moïse,Leuko Serge, Tchamba Duplex, Jih KALVIN qui ne sont tout simplement pas rappelés par le technicien belge ; par contre 10 joueurs font leur entrée ou leur retour à la sélection nationale. Edgard SALLI, robert NDIP TAMBE .André ONANA et Georges Bokwe, Boumal Petrus Boumal Olivier, Jérôme Guihoata, c’est un alliage de jeunes talents (

essentiellement) qu’a choisi Hugo BROOS pour les échéances qui pointent à l’horizon à savoir, la coupe des confédérations qui débute le mois prochain en Russie et la Can 2019-lors de laquelle le Cameroun tentera de rééditer son exploit-à domicile..Fabrice Ondoa, André Onana, Georges Bokwe, Jules GodaMabouka Ernest, Fai Collins, Ngadeu Michael, Teikeu Adolph, Djettei Mohamed, Oyongo Ambroise, Ngwem Jonathan, Guihoata Jerome, Castelletto Jean Louis, jean Emmanuel EFFA- OwonaSiani Sébastien, Djoum Arnaud, Mandjeck Georges, Anguissa Zambo, Boya Frank, Boumal PetrusBassogog Christian, Toko Karl, Boumal Olivier, Zoua Jacques, Aboubakar Vincent, Moukandjo Benjamin, Ndip També Robert, Ngamaleu Nicolas, Nsamé Jean Pierre, Salli EDGARD.