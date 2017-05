Cameroun: La journée de la liberté de la presse se célèbre demain

Comme il est de coutume, plusieurs activités sont organisées par les corporations de journalistes à travers le pays. C’est ainsi que la section camerounaise de l’Union internationale de la presse francophone (UPF) a choisi de délocaliser ses festivités dans la région de l’Ouest en organisant le salon de la presse régionale de l’Ouest. Au programme des activités, elle annonce un dîner-débat sur le thème « office touristique et hôtelière de la région de l’Ouest dans la perspective de la CAN 2019 ». Aucune activité n’est annoncée par la Fédération des éditeurs de presse cette année. La Fedipresse veut concentrer ses efforts pour apporter des solutions aux problèmes de distribution que rencontre la presse locale. Cette édition de la journée de la liberté de la presse intervient pourtant dans un contexte marqué par la crise dans le secteur de la distribution. Suite à la décision de Messapresse, filiale locale de

Prestallis de revoir son partenariat avec les éditeurs, plusieurs journaux ont été sortis du circuit de distribution de Messapresse. Les éditeurs réunis au sein de la Fedipresse s’organisent depuis lors à trouver d’autres moyens de distribution. Une piste est en étude avec la Campost, le distributeur des colis et courriers. Une commission a en effet été mise sur pieds à la suite d’une réunion entre la Fedipresse et l’équipe dirigeante de la Campost et devrait proposer les bases de la collaboration entre les deux parties. Au niveau international, c’est l’Unesco qui pilote les festivités marquant la journée de la liberté de la presse. Qui se déroulent du 2 au 3 mai à Jakarta en Indonésie. Les célébrations du 3 mai seront ouvertes par le Vice-président de la République d’Indonésie, Jusuf Kalla, et par la Directrice générale de l’UNESCO, Irina Bokova. La session plénière aura pour thème La qualité du journalisme : un bien public pour des sociétés justes, pacifiques et inclusives. Par ailleurs, six sessions parallèles traiteront de thèmes tels que les médias et l’information comme remparts contre les discours de haine, l’inclusion et l’égalité des genres ou encore l’extrémisme violent. La liberté de la presse en Asie du Sud-Est donnera lieu à une session spécifique. Dans la soirée du 3 mai, Irina Bokova décernera l’édition 2017 du Prix mondial de la liberté de la presse UNESCO/Guillermo Cano à Dawit Isaak, un journaliste érythréen emprisonné qui sera représenté par sa fille, Bethelem Isaak, au cours d’une cérémonie organisée par Joko Widodo, le Président indonésien.