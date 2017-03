Cameroun - Virus H5N1: La grippe aviaire refait surface à l'Ouest

Une ferme avicole du village Mangoum, situé au lieu dit Pamansié, à 5 kilomètres de la ville de Foumbot, affiche piètre allure : pas l’ombre d’un seul oiseau dans cette ‘‘basse cour’’ appartenant à Charles Tsagué. A voir un épais nuage de fumée sentant du brûlot, qui se dégage derrière ces installations destinées à l’élevage, le feu n’est pas récent. Des informations recueillies auprès des riverains, le hier, font état de la destruction massive par l’administration, d’une quantité de volailles enfouies dans une fosse d’une profondeur de 5 mètres et de 2 mètres de diamètre. Tout à côté, le visiteur aperçoit des plumes de couleur blanche éparpillées à même le sol. Dès l’entrée de la ferme, une porte est ouverte. Elle laisse circuler une odeur acidulée de déodorant, de détergent et de désinfectant. Un coup d’œil furtif, vu de l’extérieur, indique sur la gravité des dégâts survenus à cet

endroit où tout le matériel aurait été également incinéré. Attiré par des bruits de pas, un employé en plein nettoyage, sort. « Tout le contenu est au feu. Des mangeoires, des aliments, des abreuvoirs, des fientes, etc.», déplore t-il. Et de renchérir : « Au départ, on voyait des poulets fatigués qui perdaient l’appétit et mouraient par la suite, c’est ainsi que pris de peur, nous avons alerté des autorités compétentes qui sont aussitôt venues sceller la ferme, avant de procéder à la mise en sac et à l’incinération des bêtes il y a 10 jours ». Au quartier « Petit Paris », à quelques encablures du centre urbain, la ferme de Jean Méli a subi le même sort. Au point où on estime à 25000, le nombre de poulets abattus après la confirmation des résultats d’analyse effectués le 13 mars dernier, au Laboratoire vétérinaire annexe de Yaoundé. Entretemps, sur le marché de la volaille, les œufs ont disparu des étals pour laisser place à une timide affluence auprès des vendeurs de poulets. Ces derniers qui affirment être déjà au courant de cette menace, attendent encore des consignes particulières. Face à cette situation, des mesures préventives de lutte contre la grippe aviaire, ont été instituées par le gouverneur de la région de l’Ouest, Awa Fonka Augustine, dans un arrêté signé le 17 mars 2017. La principale mesure porte sur « l’interdiction de la vente de la volaille dans les marchés du département du Noun ». Entre les mois de mai et août 2016, la filière avicole cumulait déjà 16 milliards F Cfa de pertes, d’après le président national de l’Interprofession avicole du Cameroun, François Djonou. A cause du virus H5N1 qui a dévasté des fermes dans la Mifi et le Koung-Khi. Le choc persiste.