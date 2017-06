Cameroun: Le déficit commercial se creuse au 4 ème trimestre 2016

Le déficit commercial du Cameroun avec ses partenaires extérieurs s’est creusé au quatrième trimestre 2016. Selon des données contenues dans les « Comptes nationaux trimestriels au 4ème trimestre 2016 », publiées hier jeudi 15 juin 2017 par l'Institut national de la statistique (INS), le déficit de la balance commerciale est passé de 11,1 % du Produit intérieur brut (PIB) au quatrième trimestre de 2015 à 11,8% du PIB au quatrième trimestre de 2016. En cause, la hausse des importations (+2,8%), combinée à la baisse des exportations (-2,0%) entre le quatrième trimestre 2015 et la même période en 2016. Dans les détails, le pays a enregistré une chute de ses exportations globales de 2,0 % au quatrième trimestre de l’an dernier, comparativement à la même période en 2015. Une situation « qui résulte d’une dégradation des exportations de biens (- 4,7%), malgré une augmentation des exportations de services (+4,9%) »,

explique l’INS. La baisse des exportations est due à la forte baisse des exportations de pétrole brut (-19,1 %) et, dans une moindre mesure, à la baisse des exportations de bois sciés (- 6,0 %). Par contre, relève le rapport, les exportations des autres produits ont été plutôt en hausse, notamment ceux des produits de l’agriculture d’exportation (+9,3 %) et du bois grume (+5,9 %). Il en est de même pour les importations qui, comparativement à la même période en 2015, ont augmenté de +2,8% au quatrième trimestre 2016. Cette croissance est engendrée, nous renseigne l’INS, par l’augmentation du volume des importations des services (+9,5 %). Pas seulement. L’augmentation des importations peut également se justifier par la hausse de la demande locale en certains produits étrangers, exprimée pendant les fêtes de fin d’année. L’on peut citer, notamment les produits des industries de fabrication des meubles (+11,6 %), des agroalimentaires (+10,1 %), des produits manufacturiers et de fabrication des appareils électriques. Les investissements publics sont l’autre domaine en plein rebond. Par rapport au 4ème trimestre 2015, le trimestre courant de 2016 a été marqué par une légère hausse de 0,1 %. Ce sursaut est lié à la poursuite de la mise en œuvre effective du plan d’urgence, la construction des infrastructures sportives en vue de l’organisation de la CAN féminine 2016 et les efforts de rattrapage souvent observés dans l’exécution du budget de l’Etat au quatrième trimestre.