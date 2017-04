Vera SONGWE prend la suite de Carlos Lopes à la tête de la Commission Economique pour l'Afrique

António GUTERRES n’a certainement pas voulu placer n’importe qui à ce poste, car ce n’est qu’après un peu plus de six mois qu’il est occupé par un intérimaire que le Secrétaire général des Nations unies a décidé d’y porter quelqu’un. Dans la soirée du 13 avril 2017 depuis les États-Unis, l’annonce est faite ; l’économiste camerounaise Vera SONGWE est désormais Secrétaire général adjoint de l’ONU et Secrétaire exécutif de la CEA. A 42 ans, Vera SONGWE s’envole d’une haute fonction, notamment, celle de directrice du bureau Afrique de l’Ouest et centrale de la Société financière internationale (IFC) (sous la tutelle de la Banque mondiale) pour la CEA. Elle est donc de nouveau couronnée par le destin, mais pas osé de dire que cette distinction tient surtout à son brillant parcours.

La Camerounaise a débuté comme enseignante à l’université de Californie du Sud, a tout d’abord travaillé à la Banque

de réserve fédérale de Minneapolis avant d’intégrer la Banque mondiale en 1998 ; institution au sein de laquelle elle effectue une grande partie de sa carrière. A noter qu’elle était de la commission KAGAME, une équipe de neuf experts mobilisés par le président rwandais pour réfléchir à la réforme de l’Union africaine (il y a quelques mois). Vera SONGWE siège actuellement au conseil d’administration de la fondation Tony ELUMELU étant conjointement membre de l’African Leadership Network (ALN) et analyste à la Brookings Institution. Une expertise que la camerounaise mettra désormais au service de la Commission économique pour l'Afrique des Nations Unies (CEA) à la tête de laquelle elle remplace le Bissau-Guinéen Carlos Lopes, démissionnaire depuis le 31 octobre et remplacé de manière intérimaire par Abdalla Hamdok.