CAN Cameroun 2019 : Calendrier et résultats des éliminatoires

Pays hôte et détenteur du titre de champion d'Afrique (CAN 2017), le Cameroun est d'office aligné pour ce rendez-vous, devront le rejoindre dans cette joute, celles des équipes qui vont se hisser à la première position dans chacun des 12 groupes, ainsi que les trois meilleures équipes classées deuxièmes.

Trouvez ci-dessous le calendrier et les résultats des 144 matches menant à la phase finale.



CAN 2019 : TOUR PRELIMINAIRE

Les trois équipes qualifiées à l’issue de matches aller et retour disputeront la phase de groupes.

20 au 28 mars 2017 : Sao Tomé – Madagascar (0-1) ; Comores – Maurice (24/03) ; Djibouti – Soudan du Sud (22/03)

20 au 28 mars 2017 : Madagascar – Sao Tomé (26/03) ; Maurice – Comores (28/03) ; Soudan du Sud – Djibouti (28/03)



CAN 2019 : PHASE DE GROUPES

L’équipe qui termine à la première de son groupe est

*

*

qualifiée pour la CAN 2019. Les trois équipes classées deuxièmes avec le meilleur bilan de ces éliminatoires5 au 13 juin 2017 (journée 1) : Sénégal – Guinée équatoriale ; Soudan – Sao Tomé ou Madagascar19 au 27 mars 2018 (journée 2) : Guinée équatoriale – Soudan ; Sao Tomé ou Madagascar – Sénégal3 au 11 septembre 2018 (journée 3) : Sénégal – Soudan ; Guinée équatoriale – Sao Tomé ou Madagascar3 au 11 septembre 2018 (journée 4) : Soudan – Sénégal ; Sao Tomé ou Madagascar – Guinée équatoriale8 au 16 octobre 2018 (journée 5) : Guinée équatoriale – Sénégal ; Sao Tomé ou Madagascar – Soudan5 au 13 novembre 2018 (journée 6) : Soudan – Guinée équatoriale ; Sénégal – Sao Tomé ou Madagascar5 au 13 juin 2017 (journée 1) : Malawi – Comores ou Maurice19 au 27 mars 2018 (journée 2) : Maroc – Malawi3 au 11 septembre 2018 (journée 3) : Maroc – Comores ou Maurice3 au 11 septembre 2018 (journée 4) : Comores ou Maurice – Maroc8 au 16 octobre 2018 (journée 5) : Comores ou Maurice – Malawi5 au 13 novembre 2018 (journée 6) : Malawi – MarocLe Cameroun, qualifié d’office pour la CAN 2019, dispute les matches du groupe B. Mais ses résultats ne sont pas pris en compte dans le classement. Du coup, seul le premier de cette poule à trois pourra se qualifier pour la phase finale.5 au 13 juin 2017 (journée 1) : Mali – Gabon ; Burundi – Djibouti ou Soudan du Sud19 au 27 mars 2018 (journée 2) : Gabon – Burundi ; Djibouti ou Soudan du Sud – Mali3 au 11 septembre 2018 (journée 3) : Mali – Burundi ; Gabon – Djibouti ou Soudan du Sud3 au 11 septembre 2018 (journée 4) : Burundi – Mali ; Djibouti ou Soudan du Sud – Gabon8 au 16 octobre 2018 (journée 5) : Gabon – Mali ; Djibouti ou Soudan du Sud – Burundi5 au 13 novembre 2018 (journée 6) : Burundi – Gabon ; Mali – Djibouti ou Soudan du Sud5 au 13 juin 2017 (journée 1) : Algérie – Togo ; Bénin – Gambie19 au 27 mars 2018 (journée 2) : Togo – Bénin ; Gambie – Algérie3 au 11 septembre 2018 (journée 3) : Algérie – Bénin ; Togo – Gambie3 au 11 septembre 2018 (journée 4) : Bénin – Algérie ; Gambie – Togo8 au 16 octobre 2018 (journée 5) : Togo – Algérie ; Gambie – Bénin5 au 13 novembre 2018 (journée 6) : Bénin – Togo ; Algérie – Gambie5 au 13 juin 2017 (journée 1) : Nigeria – Afrique du Sud ; Libye – Seychelles19 au 27 mars 2018 (journée 2) : Afrique du Sud – Libye ; Seychelles – Nigeria3 au 11 septembre 2018 (journée 3) : Nigeria – Libye ; Afrique du Sud – Seychelles3 au 11 septembre 2018 (journée 4) : Libye – Nigeria ; Seychelles – Afrique du Sud8 au 16 octobre 2018 (journée 5) : Afrique du Sud – Nigeria ; Seychelles – Libye5 au 13 novembre 2018 (journée 6) : Libye – Afrique du Sud ; Nigeria – Seychelles5 au 13 juin 2017 (journée 1) : Ghana – Ethiopie ; Sierra Leone – Kenya19 au 27 mars 2018 (journée 2) : Ethiopie – Sierra Leone ; Kenya – Ghana3 au 11 septembre 2018 (journée 3) : Ghana – Sierra Leone ; Ethiopie – Kenya3 au 11 septembre 2018 (journée 4) : Sierra Leone – Ghana ; Kenya – Ethiopie8 au 16 octobre 2018 (journée 5) : Ethiopie – Ghana ; Kenya – Sierra Leone5 au 13 novembre 2018 (journée 6) : Sierra Leone – Ethiopie ; Ghana – Kenya5 au 13 juin 2017 (journée 1) : RD Congo – Congo ; Zimbabwe – Liberia19 au 27 mars 2018 (journée 2) : Congo – Zimbabwe ; Liberia – RD Congo3 au 11 septembre 2018 (journée 3) : RD Congo – Zimbabwe ; Congo – Liberia3 au 11 septembre 2018 (journée 4) : Zimbabwe – RD Congo ; Liberia – Congo8 au 16 octobre 2018 (journée 5) : Congo – RD Congo ; Liberia – Zimbabwe5 au 13 novembre 2018 (journée 6) : Zimbabwe – Congo ; RD Congo – Liberia5 au 13 juin 2017 (journée 1) : Côte d’Ivoire – Guinée ; République centrafricaine – Rwanda19 au 27 mars 2018 (journée 2) : Guinée – République centrafricaine ; Rwanda – Côte d’Ivoire3 au 11 septembre 2018 (journée 3) : Côte d’Ivoire – République centrafricaine ; Guinée – Rwanda3 au 11 septembre 2018 (journée 4) : République centrafricaine – Côte d’Ivoire ; Rwanda – Guinée8 au 16 octobre 2018 (journée 5) : Guinée – Côte d’Ivoire ; Rwanda – République centrafricaine5 au 13 novembre 2018 (journée 6) : République centrafricaine – Guinée ; Côte d’Ivoire – Rwanda5 au 13 juin 2017 (journée 1) : Burkina Faso – Angola ; Botswana – Mauritanie19 au 27 mars 2018 (journée 2) : Angola – Botswana ; Mauritanie – Burkina Faso3 au 11 septembre 2018 (journée 3) : Burkina Faso – Botswana ; Angola – Mauritanie3 au 11 septembre 2018 (journée 4) : Botswana – Burkina Faso ; Mauritanie – Angola8 au 16 octobre 2018 (journée 5) : Angola – Burkina Faso ; Mauritanie – Botswana5 au 13 novembre 2018 (journée 6) : Botswana – Angola ; Burkina Faso – Mauritanie5 au 13 juin 2017 (journée 1) : Tunisie – Egypte ; Niger – Swaziland19 au 27 mars 2018 (journée 2) : Egypte – Niger ; Swaziland – Tunisie3 au 11 septembre 2018 (journée 3) : Tunisie – Niger ; Egypte – Swaziland3 au 11 septembre 2018 (journée 4) : Niger – Tunisie ; Swaziland – Egypte8 au 16 octobre 2018 (journée 5) : Egypte – Tunisie ; Swaziland – Niger5 au 13 novembre 2018 (journée 6) : Niger – Egypte ; Tunisie – Swaziland5 au 13 juin 2017 (journée 1) : Zambie – Mozambique ; Guinée-Bissau – Namibie19 au 27 mars 2018 (journée 2) : Mozambique – Guinée-Bissau ; Namibie – Zambie3 au 11 septembre 2018 (journée 3) : Zambie – Guinée-Bissau ; Mozambique – Namibie3 au 11 septembre 2018 (journée 4) : Guinée-Bissau – Zambie ; Namibie – Mozambique8 au 16 octobre 2018 (journée 5) : Mozambique – Zambie ; Namibie – Guinée-Bissau5 au 13 novembre 2018 (journée 6) : Guinée-Bissau – Mozambique ; Zambie – Namibie5 au 13 juin 2017 (journée 1) : Cap-Vert – Ouganda ; Tanzanie – Lesotho19 au 27 mars 2018 (journée 2) : Ouganda – Tanzanie ; Lesotho – Cap-Vert3 au 11 septembre 2018 (journée 3) : Cap-Vert – Tanzanie ; Ouganda – Lesotho3 au 11 septembre 2018 (journée 4) : Tanzanie – Cap-Vert ; Lesotho – Ouganda8 au 16 octobre 2018 (journée 5) : Ouganda – Cap-Vert ; Lesotho – Tanzanie5 au 13 novembre 2018 (journée 6) : Tanzanie – Ouganda ; Cap-Vert – Lesotho