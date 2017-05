Cameroun: Jean Pierre AMOUGOU BELINGA, un opérateur économique multidimensionnel

Cet opérateur économique camerounais dont l’ambition est de voir ses affaires prospérer dans l’ensemble de la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale (Cemac) vient de défrayer la chronique en s’offrant un jet privé. Pourtant, ses affaires étant prospères et disséminées aussi bien en Afrique qu'en Europe lui permettra certainement d’atteindre plus facilement ses objectifs. C’est à bord de ce jet qu’il s’est, il y a quelques jours, rendu à Bangui en République Centrafricaine.



Amougou Belinga, un illustre inconnu ?

En réalité, il ne s’agit pas d’un inconnu au sens strict du terme dans la mesure où il côtoie des personnalités de renom qui lui ouvrent leurs portes et ce n’est pas le Chef de l’Etat centrafricain qui me démentirait. Cependant, il n’en demeure pas moins vrai qu’aux yeux de l’opinion publique, très peu de personnes peuvent vous parler de lui. Beaucoup le connaissent ou ont entendu parler

de lui sans l’avoir véritablement rencontré. D’autres l’ont rencontré au hasard de leurs pérégrinations sans pour autant avoir eu le temps d’échanger avec lui. Cela épaissit davantage le mystère que d’aucuns entretiennent autour de lui. Dans son entourage immédiat, vous trouverez difficilement quelqu’un qui acceptera de vous parler de lui, de faire part de la biographie de l’intéressé. Ceux qui le connaissent bien estiment que parler de lui aux hommes des médias relèverait d’une trahison et préfèrent vous envoyer voir ailleurs. Par contre, il se trouve parmi ces cachotiers, des individus qui parlent de lui en termes élogieux pour la prodigalité dont il ferait preuve mais au moment de parler de l’homme pour ce qu’il est ou ce qu’il fait, les langues ne se délient pas aussi facilement. Dans quel but entretiennent-ils ce mystère ?En tant qu’opérateur économique, Amougou Belinga est très bien connu et ses partenaires parlent de lui en bien. Ils disent qu’il est un partenaire honnête et décidé, qui sait ce qu’il veut et ce qu’il fait. C’est tout ce que vous obtiendrez auprès d’eux au cours d’un entretien. Mais Amougou Belinga s’est révélé au public camerounais il y a quelques années à la faveur de la libéralisation du secteur de la communication sociale dans les années 90. C’est à cette époque-là qu’il créé le groupe L’Anecdote qui comprend entre autres : une chaîne de radiodiffusion, Satellite FM, une chaîne de télévision Vision 4 et un journal, L’Anecdote. Toutes ces trois activités médiatiques sont logées dans un siège futuriste au quartier Nsam à Yaoundé. Le groupe a été créé le 20 juin 1995 et depuis quelques années, il prend de l’ampleur. La partie la plus visible de ce groupe depuis 1995 aura été le journal L’Anecdote, un journal dans lequel les journalistes ont eu le courage de dénoncer les dérives et les dérapages de certains hommes politiques proches ou non du pouvoir. Ce qui lui a valu de nombreuses plaintes au Conseil National de la Communication (Cnc), conseil qui s’est muée en tribunal inquisitoire de la presse privée au Cameroun. Et dans son inquisition, le Cnc a, à plusieurs reprises, épinglé le journal l’Anecdote et condamné, son personnel ou son directeur de publication à plusieurs peines. Celles-ci n’ont jamais été exécutées non pas du fait de l’entregent d’Amougou Belinga mais plutôt à cause de diverses contre-attaques du groupe au niveau de la justice. Le Tribunal Administratif du Mfoundi par devant lequel la plupart de ces affaires ont été portées, a rendu différents verdicts déboutant ou condamnant le Cnc.

Ce qui a augmenté la notoriété du journal L’Anecdote, faisant dire aux observateurs avertis que le Cnc, sans le vouloir, était devenu agent publicitaire du groupe d’Amougou Belinga. Dans quelle mesure cela serait-il vrai ? L’autre partie la plus visible est sans nul doute la chaîne de télévision Vision 4. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, c’est en suspendant une émission et un journaliste de ladite chaine que le public a commencé à davantage s’intéresser à elle et à ses productions. Mais cet intérêt vient également du fait que depuis peu, une agence de Vision 4 a été ouverte à Douala. Avec celle-ci, les émissions ont cessé d’être uniquement produites à Yaoundé. Certes la couverture n’est pas encore nationale mais elle ne saurait pas tarder car le promoteur envisage de faire de Vision 4, l’une des chaînes les plus regardées du pays et ce promoteur a les moyens de son ambition. La troisième activité, la moins visible mais viable est la chaîne de radiodiffusion Satellite FM émettant depuis Yaoundé. Si cette chaine a gagné en popularité dans la capitale politique, elle manque encore au registre des médias présents dans la capitale économique et à ce chapitre, le promoteur n’a pas encore dit son dernier mot. Mais tout laisse croire que pour l’instant, il veut asseoir la présence de la chaîne de télévision dans la capitale économique avant celle de radiodiffusion. Avec ces trois activités médiatiques, Amougou Belinga compte parmi les rares opérateurs économiques s’activant dans les trois secteurs. Mais quand on sait qu’au Cameroun, les trois secteurs demeurent pour l’instant économiquement non viables, l’on est en droit de se demander, pourquoi cet intérêt pour les médias ?



Dans les médias, une présence reconnue

Grâce aux médias, l’on touche énormément de personnes et c’est certainement fort de cette assertion-là qu’Amougou Belinga maintient sa présence dans ce secteur. Ceux-ci, constituant le quatrième pouvoir comme on aime à le dire, Amougou Belinga sait certainement à quoi s’en tenir. Le pouvoir de communiquer étant reconnu et très grand, Jean-Pierre Amougou Belinga cherche probablement à mieux se faire connaitre et mieux faire prospérer ses affaires à travers ce canal. Quand bien même ce secteur d’activités est très peu profitable dans le pays, l’on peut du moins s’en servir pour passer un message à un très grand nombre. Et qui dit que le secteur ne va pas évoluer ? Mais en attendant son développement comme dans d’autres pays, le mieux est de continuer à travailler pour se faire mieux connaitre. Ce qui n’est pas une mauvaise chose car dans quelques années, le groupe va acquérir de l’expérience, attirer un peu plus de lecteurs, d’auditeurs et de téléspectateurs et asseoir davantage l’intérêt que lui portent aujourd’hui les Camerounais. Ceci est vérifiable car Jean-Pierre Amougou Belinga vient de recruter deux professionnels des médias qu’il est allé chercher ailleurs. En télévision, il s’est offert Jean Jacques Ze, l’ancien rédacteur-en-chef de la chaîne de télévision Canal 2 international et Xavier Messe, devenu depuis lors ancien rédacteur-en chef du quotidien Mutations. Avec ces deux recrues, le groupe L’Anecdote s’offre du sang frais susceptible de porter plus haut son flambeau. Mais ce n’est pas tout. Le promoteur du groupe vient d’acquérir de nouveaux matériels roulants flambant neuf pour son personnel et certains des responsables des trois organes de presse. Du matériel qui va permettre d’améliorer les conditions de travail de ses collaborateurs. Mais en plus, il a procédé à la revalorisation des salaires du personnel, question de booster le moral des uns et des autres et de les inciter au travail. Ce train de mesures produira à terme les effets escomptés. Mais jusqu’où le promoteur ira-t-il dans l’amélioration des prestations de son groupe de médias ? Difficile d’y répondre car tout se passe dans ce groupe comme si Amougou Belinga savait entretenir le mystère et les coups d’éclat.



Coups d’éclat

Les derniers en date auront été l’acquisition de ce jet privé pour ses déplacements. D’aucuns se demandent si cela était nécessaire. Eh bien, l’intéressé répond par l’affirmative car dans quelques jours ou semaines, son département de Paris sera opérationnel après les tests jugés positifs de la semaine dernière. On annonce également l’ouverture d’un autre département à Bangui en République Centrafricaine après qu’il ait rencontré lors de son récent voyage dans ce pays, le Chef de l’Etat, le Premier Ministre et bien d’autres dignitaires du pays. On l’annonce également pour des contacts fructueux dans d’autres pays d’Afrique Centrale. Pour l’instant son calendrier reste secret. Ce qui aboutira probablement à la création d’une antenne Vision 4 à Bangui. L’autre coup d’éclat est la mise sur pied dans les prochains jours d’une imprimerie. Où sera-t-elle implantée ? Pour l’instant, personne ne peut le dire sauf ceux qui sont dans le secret des dieux. Nous avons évoqué plus haut le recrutement de nouveaux professionnels des médias. Rien ne prédit qu’ils sont les seuls dans le collimateur du promoteur du groupe L’Anecdote. Quelles seront les prochaines recrues ? A cela, il faut ajouter la multiplication des séminaires de renforcement des capacités du personnel et d’autres mesures positives annoncées pour leur mise en œuvre dans les prochains jours. Le groupe se positionne-t-il en définitive comme un magnat de la presse au Cameroun ? On verra mieux dans les prochains mois. L’acquisition des véhicules de transport et de service, l’achat d’un jet privé... permettent de croire que cet homme né le 20 février 1965 sait ce qu’il cherche et veut. Lui qui a près de 200 collaborateurs dont la masse salariale et le chiffre d’affaires sont difficiles à évaluer. Nous lui souhaitons plein succès dans toutes ses entreprises et l’encourageons à poursuivre dans la voie qu’il s’est fixée pour le bonheur des Camerounais en général et de ses collaborateurs en particulier. Demain peut-être, l’on parlera de Jean-Pierre Amougou Belinga comme de cet opérateur économique qui a révolutionné le secteur des médias dans notre pays.



Mouna Mboa