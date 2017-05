Cameroun - William Elong: le tourisme c’est avant tout de belles images

William Elong était l’une des guest les plus attendues lors de cette seconde édition des soirées du leadership qui s’est déroulé le mardi 23 mai dernier dans la capitale économique du Cameroun. Sous l’égide de Jumia Travel, le leader panafricain du voyage en ligne, le talk débat qui a réuni ce qu’il convient d’appeler la crème des leaders de la ville de Douala, a été un moment de partage et surtout d’échanges entre les acteurs venus de plusieurs villes du pays. Sur une thématique assez intéressante aux yeux des média qui n’ont pas manqué de le relever au tout début de l’évènement, le seigneur des drones comme il se fait appeler depuis quelques années, a su démontrer le rôle important de ces petits appareils technologiques dans la promotion des destinations africaines. “Nous sommes dans une ère de compétitivité à tous les niveaux et nous devons y faire avec une technologie

qui se rapproche des plus grandes puissances. Le drone est donc à inscrire dans ce registre d’appareils bénéfiques surtout pour vendre nos différentes destinations” a-t-il déclaré lors de cette rencontre avec les hommes de médias.Le parcours de ce fils du Cameroun est hors-norme. Bachelier à quinze ans, titulaire d’un double-diplôme de la Haute école de commerce de Yaoundé et de l’École supérieure de commerce de la Rochelle trois ans plus tard, plus jeune diplômé en stratégie et intelligence économique de l’École de guerre économique de Paris à vingt ans et fondateur de la start-up Will&Brothers, spécialisée dans le conseil en intelligence économique et innovation technologique, William Elong a le discours déroutant d’un enfant précoce. Grâce à sa compagnie et à la levée de fonds de 124 millions qu’il a obtenu il y a quelques mois, cet aîné d’une fratrie de cinq enfants, compte contribuer à la transformation de l’industrie touristique africaine grâce à la technologie des drones. Grâce à l’initiative DroneAfrica dont ‘il est le promoteur, William et son équipe souhaitent proposer des services associés aux drones dans le tourisme, l’agriculture, la météorologie, la défense ou encore la cartographie.« Pour avoir des cartes de nos propres pays, nous devons aujourd’hui payer des sommes exorbitantes à des prestataires », s’indignait-il lors d’une interview accordée au magazine Jeune Afrique en 2016. « Les drones peuvent également célébrer la beauté architecturale de nos villes ou couvrir des foires, des défilés, des événements qui valoriseront la culture locale à l’internationale. Après tout, l’image d’un pays est un élément décisif de son développement économique », ajoute encore cet amoureux des jeux vidéo. « J’aimerais que l’Afrique ait des yeux dans le ciel », lance-t-il lors de cette même interview à Jeune Afrique.