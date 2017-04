Cameroun - Classement: Yaoundé loin derrière Libreville

Le classement 2017 sur la qualité de vie du cabinet de conseil Mercer traduit bien le retard que la ville de Yaoundé. La capitale du Cameroun occupe la 25ème place au niveau africain et 194ème au plan international. La ville de Yaoundé est suivie par Douala, la principale place économique de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (Cemac). Dans cette zone économique, c’est Libreville, la capitale du Gabon qui occupe les devants en étant la 13ème ville africaine et 164ème ville mondiale où il fait bon vivre. Ce classement 2017 est presque le reflet de la situation un an plus tôt. En 2016, les deux principales villes du Cameroun étaient toujours au milieu dans les profondeurs du classement. Yaoundé et Douala se retrouvent au milieu de le classement respectivement 26ème et 27ème. Il faut dire que le classement de Mercer se base sur 39 critères répartis sur

10 grandes catégories. On y apprécie l’environnement politique et social, l’environnement économique, l’environnement socioculturel, les considérations médicales et sanitaires, les écoles et l’éducation. Mais aussi les services publics, le transport, l’infrastructure urbaine, les loisirs, les biens de consommation, les logements et l’environnement. Des domaines qui échappent encore à la modernité dans la ville de Yaoundé. Actuellement, seule la grande cure de la rivière Mfoundi qui traverse la ville aux Sept collines est un signe qu’un pilote est encore dans le ockpit. « De la rivière poubelle à la rivière urbaine : le Mfoundi doit participer à la recomposition urbaine à travers une grande opération de renouvellement », lit-on dans le Plan directeur d’urbanisme de Yaoundé. Les aménagements concernent le tracé Mfoundi/Amont : Mbankolo-Etoa Meki, Mfoundi centre : Etoa Meki-Centre commercial de Yaoundé, Mfoundi Médian : Mvog Mbi-Mvolyé, Mfoundi Si, Nsam-Ahala, ou encore du Mfoundi Aval qui va de l’embouchure de la Nkié à la confluence de la Mefou, les objectifs sont les mêmes. Il faut donner à la ville un cadre environnemental propice à la modernité. À termes, il est attendu des améliorations de la qualité paysagère le long de la rivière. Le Plan directeur d’urbanisme renseigne aussi que les bords du Mfoundi serviront de lieu de développement des loisirs et de l’activité touristique, l’aménagement des parcours urbains pour les vélos et les piétons sans oublier les activités artisanales. Sur ce plan, suivant le dessin du Grand Yaoundé 2020, la rivière Mfoundi pourra faire l’objet d’un site destiné auxnouveaux territoires de création pour les artistes. Les thèmes à explorer pourraient aboutir à la création de jardin d’art, jardin d’architecture, jardin ethnique, jardin des symboles, jardin technologique, etc.