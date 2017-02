Donald Trump tend la main à ses homologues africains

"Un ami c'est une route, un ennemi c'est un mur", Le 45 ème président américain s'est indubitablement résolu à cette boutade, car s'il est connu pour son ultra protectionnisme et son désintérêt à l'égard du continent Africain, Trump s'est permis des échanges avec Jacob Zuma, le président Sud-africain et Muhammadu Buhari celui du Nigeria ce 13 février 2017.Ce qui semble presque inédit.

Interné depuis le 29 janvier 2017 dans un hôpital à Londres, c'est de son lit hôpital que M. Buhari s'est entretenu avec le locataire de la Maison blanche. M. Femi Adesina, le conseiller en communication du président Buhari a fait un compte-rendu assez bref de l’entretien téléphonique par la voie d'un tweet « La conversation a été cordiale. Le président Buhari a félicité Trump pour son élection en tant que président des Etats-Unis. Les deux dirigeants ont discuté des moyens pour l’amélioration de la coopération dans la lutte contre le terrorisme en fournissant l‘équipement nécessaire. »

Le dialogue s'est clôt par une invitation de Muhammadu Buhari par Donald Trump à Washington.

Du côté sud-africain, la quintessence du coup de fil entre Trump et Zuma a été publiée sur le site internet de la présidence: « Le président Zuma a félicité le président Trump pour son élection en tant que 45e président des Etats-Unis d’Amérique. Les deux présidents ont réaffirmé leur engament à renforcer les relations bilatérales déjà fortes entre les deux pays. »

Par ailleurs, les deux hommes d'États ont discuté de la ‘‘nécessité de travailler ensemble sur les questions multilatérales et surtout sur la recherche de la paix et de la stabilité sur le continent africain’‘.

Que dans l'éventail de ses futurs alliés Africains Donald Trump mette au premier rang l'Afrique du Sud et le Nigeria n'a rien pour surprendre, puisque les deux pays sont considérés comme les plus puissants sur le plan économique et militaire en Afrique. Et aussi, les Etats-Unis possèdent environ 600 compagnies sur le sol sud-africain; structures qui se comptent également en grand nombre au Nigeria.

Voilà qui augure de bonnes relations commerciales entre les les pays d'Afrique en général et l'Amérique, si tant est que la lutte contre le terrorisme, les échanges économiques entre l'Amérique et nombre de pays africains à l'instar du Cameroun est plus que d'actualité. La secte islamique Boko Haram n'a en effet pas de cesse dans ses exactions meurtrières qui plombent sans façons le cours des activités économiques.

Il faut rappeler que ces entretiens téléphoniques du président américain passés ce 13 février portent à trois le nombre de ces échanges avec ses homologues africains, le premier ayant été accordé au président égyptien Abdel Fattah Al-Sissi, juste après sa prise de fonction le 20 janvier 2017.



Romulus Dorval KUESSIE, 237online.com