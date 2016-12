Cameroun: La présidence de Donald TRUMP préoccupe à l'Université de Dschang !

L'Université de Dchang organise ce 16 Décembre 2016 sous l'impulsion de son recteur, une conférence pour scruter les implications du mandat de Donald TRUMP sur les rapports économiques et sociopolitiques entre les États Unis et l'Afrique.



« Donald TRUMP à la présidence américaine: essai d'analyse des nouveaux rapports culturels économiques et politiques entre les Etats-Unis, l'Afrique et le Cameroun » est le thème retenu pour cette table-ronde qui va débuter à 10 h ce 16 décembre dans la salle des conférences et des spectacles du campus de l'Université de Dschang. Selon le programme élaboré par la cellule des débats et des conférences du rectorat, les membres de la communauté universitaire et estudiantine vont plancher sur plusieurs sous thèmes à savoir, la politique africaine des États-Unis, les échanges économico-culturels entre les Etats-Unis et l’Afrique. Pour ces joutes intellectuelles, seront sous les feux de la rampe pour une analyse profonde des thèmes sus évoqués le Pr. Joseph KEUTCHEU , le Pr. Robert FOTSING , le Pr. Désiré AVOM et bien d’autres universitaires venant de plusieurs horizons.

Cette conférence à l’initiative du Pr TSAFACK-NANFOSSO (recteur de l’UDS),

s'inscrit dans le cadre d'un programme des « grandes conférences » que tiennent les officiels de cette institution. L'idée est de rassembler les membres de la communauté universitaire et estudiantine autour des sujets de haute portée pour le Cameroun.Et la raison d'être de cette autre conférence sur la présidence de Donald TRUMP, quarante cinquième président des États-Unis est évidente ; aux dires de certaines sources « L'homme qui prendra la suite de Barack OBAMA fait preuve d’un désintérêt et d’une méconnaissance sur les grands enjeux du continent ». Au cours de sa campagne électorale aux accents ultraprotectionnistes, Donald TRUMP n’a évoqué qu’à de très rares occasions le continent africain, ou en des termes très caricaturaux et maladroits. Et l'on redoute que l'aide au développement de l'Afrique qui sous la présidence d'OBAMA est passé de 5 milliards de dollars en 2007 à 8,5 milliards de dollars par an aujourd’hui, dégringole brusquement au grand malheur de l'Afrique toute entière.Dans le cadre de ce même concept, l'Université de Dschang a organisé, il n'y a pas longtemps, une assise pour faire un plein feu sur les mouvements sécessionnistes qui ont cours dans les régions anglophones du Cameroun. Les cadres se disent résolus à perpétuer cette désormais tradition pour un maintien en éveil collectif de leurs pensionnaires et de leurs personnels.