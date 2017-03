Baisse des cours du cacao de 30% sur le marché international

Depuis la fin du mois d’août 2016, les prix du cacao suivent une courbe descendante sur le marché international. Après la baisse du mois de décembre 2016, le mois de février 2017 vient à nouveau de montrer la mauvaise santé du marché mondial de l’or brun. La moyenne générale montre que la baisse est d’au moins 30% sur le marché international. Pour sauver la filière, les pays producteurs de cacao vont profiter de la 95ème session du Conseil international du cacao prévu du 24 avril au 28 avril 2017 pour plancher sur la chute continue des cours de cette culture de rente. Et c’est le ministre de l’Artisanat, du commerce et de la production des PME, Souleymane Diarrassouba de la Côte d’Ivoire qui a annoncé la tenue de ces assises. Cette rencontre de haut niveau prévue en Côte d’Ivoire, premier producteur de cacao, permettra de rechercher les solutions durables

pour que le cours du cacao puisse aller à un meilleur niveau que celui enregistré depuis le mois d’août 2016 sur le marché international. Selon les informations rendues publiques, la chute des cours du cacao a des conséquences sur les producteurs ivoiriens. Le mécanisme de vase communiquant est tel que lorsque les marchés de Londres et New York déterminent les prix, ils entraînent un appauvrissement des paysans. Mais dans ce pays premier producteur mondial de cacao, l’Etat a pensé à la mise en place d’un système de régulation afin de limiter les tensions sociales. En effet, « la Côte d’Ivoire maintient un prix minimum garanti au producteur, qui aujourd’hui est de 1 100 FCFA le kilo. Ce qui permet aux producteurs d’avoir un prix stable. C’est finalement quelque chose de très important pour un producteur, peut-être plus que d’avoir un prix important c’est d’avoir un prix stable. Toute la question est de savoir maintenant qu’on est entre deux récoltes, juste avant la petite récolte en Côte d’Ivoire, est-ce que le prix minimum va pouvoir se maintenir si cette baisse du cours international perdure ? » S’interroge Christophe Eberhart, co-fondateur de la société coopérative française Ethiquable sur les antennes de Radio France internationale. Une surprise générale Au sein de l’Organisation internationale du cacao (ICCO) Laurent Pipitone le directeur de la Division économie et statistiques exprime la surprise de tous les acteurs. « Je pense que cela a pris tout le monde par surprise. On s'attendait, bien sûr, à une correction des prix parce que les marchés prévoyaient un surplus de production pour la campagne en cours, 2016/17. Mais l'étendue de la correction a été vertigineuse. » Avant de rappeler que, « en 2015 le cacao a été parmi les produits agricoles (sinon, le produit agricole) dont le prix s'est le mieux porté sur les marchés mondiaux. 2016 a été tout le contraire alors que les prix ont plutôt augmenté parmi les autres produits agricoles. C'est donc d'autant plus surprenant. » Et l’impact sera certainement plus ressenti dans les prochains mois au sein des pays producteurs. Si au Cameroun, le site du Conseil interprofessionnel du cacao et du café indique un prix minimal de 930 FCFA le kilo et 1050 FCFA maximum, il faut s’attendre à une baisse des prix au Ghana et en Côte d’Ivoire. Dans ces pays, les prix sont fixés en début d’année. Les producteurs sont donc protégés jusqu’en fin mars qui correspond à la fin de la récolte principale. Selon le directeur de la Division économie et statistique de l’ICCO, il faut donc s’attendre à ce que lors de la campagne intermédiaire ou pour la prochaine récolte principale, les gouvernements soient amenés à réduire les prix. Et alors qu’il y a une baisse des stocks en Afrique à cause d’une production en baisse aussi, l’on observe automatiquement un déplacement des unités de broyages d’Afrique vers l’Europe. « Comme beaucoup de transformateurs en Afrique sont des internationaux, ils ont des usines dans différentes régions du monde, et ils ont décidé de transférer une partie de leurs activités d'Afrique en Europe, en utilisant des stocks européens de cacao. Ce qui se reflètedans les statistiques » explique le directeur de la Division économie et statistique de l’ICCO.