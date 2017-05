BEAC: Un bénéfice record de 164 milliards Fcfa en 2016

La Béac - la Banque des Etats de l’Afrique centrale, a affiché un résultat net bénéficiaire de 164,177 milliards de Fcfa en 2016 contre 160,7 milliards en 2015. Soit une augmentation de 2,5 %. Le total bilan au cours de cette même année est par contre en baisse de 25 %. Il est passé de 9 389,691 milliards de Fcfa en 2015 à 7 073 milliards en 2016. « Nous certifions que les comptes de la Béac au 31 décembre 2016, sont, au regard des principes et méthodes comptables réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, du résultat des opérations de l’exercice écoulé », ont indiqué les commissaires aux comptes dans leur rapport. Pour rappel, selon l’Umac - le Comité ministériel de l’Union monétaire de l’Afrique centrale, l’exercice 2015 avait affiché un résultat net de 160,7 milliards de Fcfa, soit 6 fois le montant atteint en

2014 la somme de 25,1 milliards de Fcfa. Ces bons résultats sont le fruit d’une stratégie plus prudente et davantage efficace menée par la Béac, à la suite du placement douteux qui avait été effectué fin 2008 auprès de la Société générale. Ce placement avait fait perdre à la banque centrale des Etats de la Cémac une somme de 16,4 milliards de Fcfa. Conséquence : la Béac avait clôturé l’exercice 2009 sur une perte sèche de 29,5 milliards de Fcfa, contre un bénéfice net de 45,2 milliards un an plus tôt.