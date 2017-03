Cameroun - Lutte contre Boko Haram : des membres du conseil de sécurité de l'ONU en visite au Cameroun

C'est une première pour La délégation des 15 pays membres du Conseil de sécurité de l'ONU d'effectuer une mission de terrain, dans le bassin du Lac Tchad (CBLT). La confirmation de cette visite a été donnée

par un communiqué signé du ministre Adoum Gargoum, chargé des relations avec le monde Islamique. Il est précisé entre les lignes de la note que cette visite de travail qui ira du 02 au 03 mars 2017 a eu l'approbation du Président de la République, Paul BIYA.

Il s'agira à coup sûr pour la délégation onusienne, d'évaluer les avancées faites et sans doute, de proposer aux termes d'entrevues avec les officiels camerounais, les mesures de renforcement où celles à prendre pour davantage d'efficacité dans la lutte contre la secte terroriste Boko Haram, de plus en plus active, sur son sol.

En effet, l'éventail des mesures prises par les pays de la Commission

du Bassin du Lac Tchad pour se défaire de la menace de ce groupe terroriste n'est pas mince. On peut évoquer la création des comités de vigilance dans chaque pays, le renforcement des barrières de sécurité aux différentes frontières, la mise sur pied par les pays de la Commission du bassin du lac Tchad (Cblt), et le Bénin de la Force Multinationale Mixte (FMM) forte d’environ 10 000 hommes, entre autres mesures qui ont fortement contribué à affaiblir militairement Boko Haram; secte qui a fait allégeance à l’organisation Etat Islamique et revendique désormais l'appellation "Province de l'État islamique en Afrique de l’ouest."Boko Haram n'en démord pas pour autant, le nombre de ses victimes, que ce soit les morts, les déplacés internes ou externes se compte en milliers et est en hausse constante. Attentats suicides, prises d'otage entre autres actes de vandalisme sont monnaie courante au Cameroun et la région de l'extrême nord se trouve en être la plus affectée. Bien d'autres pays à l'instar du Nigeria font les frais de la cruauté de ce groupe terroriste , leur fait arme le plus marquant y demeure l'enlèvement d'un peu plus de 250 jeunes lycéennes à Chibok.Après la visite au Cameroun ces 02 et 03 mars 2017 cette mission des membres du conseil de sécurité l'ONU qui s'achèvera le 7 mars prochain va s'ébranler dans les autres pays de la CBLT pour discuter de la même question.