Cameroun - Drame d'Eseka : Des avocats véreux plombent les procédures d'indemnisation

Ils sont nombreux qui font désormais commerce du drame d’Eseka. Si on n’avait jusqu’ici enregistré que des cas d’individus se revendiquant, frauduleusement, d’être des victimes, on en voit désormais dans les rangs des avocats de quelques collectifs. A des fins crapuleuses, ils exigent à des victimes et autres ayant-droits des indemnisations, de leur verser des honoraires aux montants aussi éloquents que fantaisistes pour qu’ils prennent leur défense à la barre. Selon des indiscrétions, ces hommes en noirs plafonnent d’ores et déjà leur quota à des pourcentages qui, s’ils sont validés par les plaignants, leurs concéderont la plus grande part des sommes à verser à ces personnes à indemniser. Pour agrémenter la dribble à ces derniers, ces avocats et autres anonymes font sourdement circuler des notes faisant état d’une date limite au-delà de laquelle CAMRAIL refuserait d‘indemniser tous les plaignants de la catastrophes ferroviaires du 21 octobre 2016. Des informations que

démentent formellement les officiels de la CAMRAIL. « Toutes les personnes normalement enregistrées auprès de CAMRAIL disposeront de tout le temps nécessaire pour instruire leur dossier » indiquent la compagnie. Ayant déjà indemnisé, avec le concours de ses assureurs, plusieurs centaines de victimes, elle a la préoccupation constante de permettre à toutes les victimes de voir leur dossier finalisé ; Un espoir qui se trouve donc passablement sablé par quelques goulus dont la tristesse et la mort de leurs prochains ne refreine pas leur gourmandise. Ces basses manœuvres d’avocats ralentissent toujours un peu plus les procédures judiciaires, elles laissent planer le doute sur l’indemnisation des victimes et ayants droits réels de l’accident d’Eseka. A cet égard justement, des points d‘information sont présentes dans les gares, des équipes d’eperts de la CAMRAIL ont été déployés de part en part pour apporter toute confirmation souhaitée sur ce point et sur tout autre aspect de la procédure, l’adresse (Facebook) cap152@camrail.net ainsi que les numéros verts à savoir : Yaoundé : 699 11 33 33 ; Douala : 699 11 44 44 en service depuis la survenue de ce drame entre autres stratégies permettent à la compagnie de transport ferroviaire d’amoindrir voire d’éliminer tout écart.