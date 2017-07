Cameroun - Formation: ESSTIC, le concours 2017 est lancé

Il est ouvert aux centres de Yaoundé et de Douala, un concours sur épreuves écrites et orales pour l’entrée au niveau 1 du Cycle licence de l’École supérieure des sciences et techniques de l’information et de la communication (ESSTIC) au titre de l’année académique 2017-2018. Ce concours qui vise le recrutement de 255 étudiants camerounais et étranger concerne cinq filières à savoir : Journalisme, Communication des organisations, Publicité, Edition et Information documentaire. Peuvent faire acte de candidature, les camerounais des deux sexes, titulaires du Baccalauréat toutes séries, du General certificate of education advanced level obtenu en deux matières au moins (hormis religious knowledge) et en une seule session et du General certificate of education ordinary level obtenu au moins en quatre matières (hormis religious knowledge) et en une seule session également. Dans la même veine, les étrangers remplissant les conditions académiques requises pour l’admission au niveau I du Cycle

licence de l’ESSTIC peuvent également faire acte de candidature. Suivant le calendrier élaboré, les épreuves écrites (culture générale et synthèse du dossier) se dérouleront le 6 septembre 2017 et les épreuves orales du 7 au 9. Pour rappel, c’est le 17 avril 1970 que fut créée l'École supérieure internationale de journalisme de Yaoundé (ESIJY), école multinationale placée sous la tutelle d'une dizaine d'États africains. En 1982, l'ESIJY est nationalisée et devient l'École supérieure des sciences et techniques de l'information (ESSTI). Avec l'ouverture aux divers métiers de la communication, l'ESSTI prend, en 1991, la dénomination d'École supérieure des sciences et techniques de l'information et de la communication (ESSTIC). Cette école à pour principales activités entre autre: la formation professionnelle dans les métiers de l'information et de la communication, la formation à la recherche dans le domaine des sciences de l'information et de la communication, le recyclage et le perfectionnement des personnels de l'information et de la communication.