Première année réussie d'Intelcia au Cameroun

Le top management d’Intelcia a fait le déplacement de Douala au Cameroun pour célébrer le premier anniversaire de cette entreprise au Cameroun et inauguré son site de Douala. « Notre expérience du Cameroun est une véritable réussite », s’est félicité Karim BERNOUSSI, le Président-Directeur Général d’Intelcia. Ce coup d’essai en Afrique subsaharienne, devenu une grande réussite renforce à en croire Karim Bernoussi, la confiance de son entreprise pour l’Afrique et sa volonté à s’investir davantage dans le développement du continent africain.

Fort de celle-ci, Intelcia a lancé un autre site à Dakar et promet de s’implanter au moins dans un autre pays en 2017. « Notre ambition est de devenir un acteur panafricain pour continuer à créer de l’emploi sur le continent et pour accompagner tous nos clients pour leurs opérations panafricaines », justifie le Directeur Général d’Intelcia.

Le choix du Cameroun qui constitue le premier pays d’implantation d’Intelcia

en Afrique subsaharienne se justifie par la disponibilité d’un bassin d’emploi de qualité, une main d’œuvre bon marché et l’opportunité de réduire les coûts de production.A en croire Jean Yves Kotto, le Directeur Général d’Intelcia Cameroun, les effectifs se situent aujourd’hui à 650 employés dont 25% de femmes et 75% d’hommes. « Les performances du site de Douala sont excellentes et nos équipes portent les valeurs d’Intelcia afin de faire du Cameroun l’une des plus belles pages de l’histoire de l’entreprise. C’est aussi une source d’opportunités majeures pour les jeunes camerounais, puisqu’Intelcia poursuit ici son rôle d'entreprise socialement responsable notamment en termes de créations d’emplois et d’opportunités de développement pour ses collaborateurs. Durant cette première année, nous avons déjà identifiés 12 jeunes conseillers à accompagner vers des postes de management intermédiaire”, a ajouté Jean Yves Kotto.Intelcia compte 17 sites opérationnels au Maroc, en France, au Cameroun et au Sénégal. Elle met aujourd’hui en avant une offre multi-shore, agile et flexible, et propose un mix optimisé pour tous ses clients, répondant à la démarche de partenariat durable initiée par l’entreprise avec ses clients partenaires.Depuis sa création en 2000, Intelcia s'est progressivement imposé comme un acteur majeur des métiers de l'externalisation. Le développement au Maroc et à l’international s’est accéléré avec l’acquisition d’Eurocall (Maroc) en 2010, de The Marketingroup (France) fin 2011, de Clienteos (Cameroun) en 2015 et d’Atento Maroc (opérations pour les marchés français et marocains). Le groupe emploie aujourd’hui 7 000 Collaborateurs sur 17 sites : 10 au Maroc, 5 en France, 1 au Cameroun et 1 au Sénégal.Grâce à une stratégie basée sur la proximité de ses clients et de ses collaborateurs, et l’excellence dans ses opérations, le groupe a porté en quelques années son chiffre d’affaires à plus de 78 milliards de Francs CFA en 2016 et a développé une relation de confiance avec des grands donneurs d’ordre internationaux.Intelcia propose une offre globale Onshore-Nearshore-Offshore et plusieurs services avec une démarche de partenaire à valeur ajoutée. Intelcia a notamment développé une expertise dans plusieurs métiers : le BPO (business process outsourcing) commercial, la gestion proactive de la relation client, le support technique, le service client, les enquêtes et sondages, et l’insourcing.