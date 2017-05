Cameroun - Medias : Débeau ANDEBE, de Canal 2 à Vision 4

Il y a 11 ans qu’il l’a intégré -n’étant encore qu’étudiant à l’Ecole supérieure des sciences et techniques de l’information et de la communication (ESSTIC)- Harley Débeau ANDEBE a définitivement tourné la page Canal 2 international ce 26 mai 2017. Décision prise le cœur lourd tant le journaliste ne cache pas être des tôliers de cette télévision où il a par ricochet gravi tous le échelons qui s’y pouvait gravir. En effet il va tour à tour du statut de stagiaire en 2005 à celui de reporter, puis de rédacteur en chef du service de l’information des années plus tard. Si cette montée remarquable tient à sa dextérité au travail, c’est désormais à Vision 4 qu’il fera valoir son talent ; le journaliste explique n’avoir proprement eu aucun problème à canal 2 qui serait à l’origine de cette volte face. « Il fallait penser à autre chose, il fallait un

nouveau challenge » explique-t-il, et d’ajouter malicieusement Je suis devenu rédacteur en chef. Mais est-ce que le salaire que j’avais correspondait au salaire d’un rédacteur en chef ? Est-ce que les conditions de travail étaient telles qu’un rédacteur en chef peut en jouir ? Je ne peux pas dire oui. Moi c’était beaucoup plus un défi, notamment allez voir comment ça se passe ailleurs. Donc c’est un challenge pour moi. Je suis arrivé à Canal 2 [alors, ndlr] en phase de décollage. Je vais à vision 4, elle est aussi en phase de décollage. C’est un nouveau challenge que moi je me donne ». La première borne de ce challenge pour l’ex Rédacteur en chef est justement de se reconvertir en reporter dans les murs de Vision 4, en attendant d’éventuelles promotions. Elles ne vont pas manquer pardi, car comme le dit le dicton, « un bon joueur n’a jamais manqué d’équipe » ; c’est plutôt l’équipe de Canal 2 qui se détricote graduellement. Harley Débeau ANDEBE est en effet le 3ème maillon essentiel de la chaine à quitter le navire en l’espace de 6 mois seulement, après Jason Black (Décembre 2016) et Ebel OLINGA( mars 2017). Dans la mosaïque de ces talents qui ont claqué à la porte de la télévision au « 2 vert » on a entre autres Paul Mahel (janvier 2012), Blanche BITGA (juin 2012), Jean Jacques ZE (août 2015) Éric KOUATCHOU (septembre 2016).