Cameroun: Le gouvernement crée un Programme d'aide au retour des jeunes camerounais de la diaspora

Le ministre de la Jeunesse et de l’éducation civique (Minjec), Mounouna Foutsou, a signé le 14 février 2017 une décision portant création, organisation et fonctionnement du Programme d’aide au retour et à l’insertion des jeunes de la diaspora (Pari-Jedi), placé sous l’autorité de son administration.