Paix, dialogue, lutte contre le terrorisme: Voici pourquoi Washington encourage le président Paul Biya

La plupart du temps ce sont des récriminations portant sur le non respect de la démocratie, des libertés d’expression et la violation des droits de l’homme qui agrémentent les rapports le plus souvent sulfureux entre la Maison Banche, le Département d’État aux nations du Tiers-monde, en général, et les pays africains, en particulier… Tout à l’honneur de la diplomatie camerounaise implémentée par le président Paul Biya himself, Yaoundé fait partie des capitales africaines appréciées par Washington. Est-il besoin de rappeler que c’est au nom de ce respect que l’ancien président américain Barack Obama consentit d’envoyer 300 Marines dans le septentrion camerounais au mois d’octobre 2015 pour encadrer et pour former nos forces de défense à l’art de la guerre asymétrique contre le terrorisme. Les résultats sur le front de guerre de l’Extrême-Nord parlent d’eux-mêmes, Boko Haram qui est anéanti sur le plan militaire s’emploie désormais à la guerre des

lâches : les attentats-suicides, ignobles et absurdes. Washington est d’autant plus béat de la politique du Renouveau en matière de recherche et de maintien de la paix, la disponibilité de Yaoundé au dialogue national et international ainsi que la détermination du président Biya à éradiquer le terrorisme que le gouvernement du nouveau président Donald Trump rentre dans la même lignée d’appréciation que Barack Obama vis-à-vis de Yaoundé. C’est au nom de cet engagement américain auprès de Yaoundé que l’ambassadeur des États-Unis au Cameroun, Michael S. Hoza, a fait le point de la lutte contre Boko Haram, de la situation socio-politique et de l’appui américain dans le domaine de la santé au président Paul Biya, le jeudi 27 avril dernier, au 3ème étage du palais de l’Unité, abritant le bureau du chef de l’État.À juste titre, l’ambassadeur des États-Unis au Cameroun qui vient de séjourner dans le septentrion a pu juger, par lui-même, l’hospitalité camerounaise vis-à-vis des milliers de réfugiés nigérians occupant les camps de Minao. Pareillement, il a pu apprécier le respect des droits de l’homme et des prisonniers de guerre par la partie camerounaise dans la guerre qui l’oppose aux miliciens sans foi ni loi de Boko Haram. En 90 minutes d’audience, le président Paul Biya et son hôte, ont pu évaluer les efforts de Yaoundé dans les paradigmes de la démocratie, de la paix, du dialogue, et bien entendu la lutte cadrée contre la secte islamiste. Fort à propos, les États-Unis se sont montrés satisfaits par la situation sociopolitique et sécuritaire qui prévaut au Cameroun. C’est ce que l’ambassadeur américain a fait savoir au chef de l’État camerounais, dans un échange dense et fructueux emprunt de convivialité, signe de la vitalité diplomatique qui existe entre les États-Unis et le Cameroun. C’est dire aussi que la coopération bilatérale entre les États-Unis et le Cameroun est au paroxysme de son alliage historique. Ce n’est d’ailleurs pas fortuitement que « Les États-Unis soutiennent vivement la recherche des solutions pacifiques et le dialogue au Cameroun », a déclaré le diplomate américain. Après avoir exprimé la satisfaction de Washington pour le retour de la connexion efficiente de l’internet dans les deux régions d’expression anglophone, pour cela, l’ambassadeur n’a pas caché le satisfecit de son pays pour un dialogue inclusif comme voie de règlement de la crise sociopolitique qui prévaut dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest du Cameroun.Si Paul Biya et Michael Stephen Hoza ont élargi l’horizon de leurs échanges fructueux, l’audience du diplomate américain reste le témoignage en direct de la praxis politique du gouvernement camerounais et la satisfaction de son pays, les États-Unis, dans la lutte que Yaoundé mène contre Boko Haram. Il faut dire que les Etats-Unis constituent un allié de poids pour le Cameroun et la FMM (Force Mixte multinationale) dans la croisade structurée contre le terrorisme. En dehors du contingent de 300 GI en poste dans le septentrion, pour une mission de bons offices dans le renseignement, la reconnaissance et la surveillance des frontières, les États-Unis soutiennent activement le Cameroun dans la formation et les équipements militaires. Une manière subreptice de déduire que le Cameroun occupe une place de choix parmi les pays constituant ce que Washington appelle « l’axe du bien », autrement dit, les nations qui respectant scrupuleusement à la lettre les droits de l’homme, les libertés individuelles et collectives ainsi que les fondamentaux légaux et humanistes de la guerre.