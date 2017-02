CAN Gabon 2017 : le Cameroun s'envole pour la finale

Après le coup-franc exécuté par le capitaine B. MOUKANDJO à quelques mètres des buts ghanéens, la défense s'emballe, c'est là que Ngadeu trouve l'inspiration de tirer droit dans la lucarne. La contrattaque exceptionnelle sinon électrique de Bassogog permet définitivement aux lions indomptables de saisir la main tendue à eux par dame coupe à deux minutes de la fin du match . et le public scande "on est en finale ". Ils se hissent donc en finale de la CAN pourtant rien n'aurait auguré d'une telle issue à la première période de cette rencontre. B. Moukandjo et ses coéquipiers ont certes eu trois occasions en or, mais toutes ont tourné court devant le mur tenace du Ghana. Malgré les sorties inquiétantes des black stars, la première période se referme sur le score vierge de zéro but partout.

Les lions indomptables et les black stars du Ghana engagent la seconde période

avec moins de corps-à-corps et moins d'offensives. Une occasion manquée de Jacques Zoah rassure et inspire les poulains d'Hugo BROOS, c'est alors qu'à la 72 ème minute de jeu, le coup-franc tiré par B. MOUKANDJO a de quoi désaxer la défense Ghanéenne. Au bon endroit, avec la "gniac "à la hauteur de l'action , Ngadeu fait trembler les filets des Black stars .Comme on pouvait s'y attendre, l'action devient continuelle sur la pelouse, des corps-à-corps explosifs et des sauts en hauteurs se mêlent. Dans le courant de ces 5 dernières minutes du temps additionnel, le Ghana se taille mille opportunités de revenir au score mais à chaque fois le rideau défensif camerounaise reste imperméable.Alors qu'il n'ont que peu de place pour se détendre, à deux minutes de la fin du temps additionnel , Bassogog cloue définitivement le bec à l'équipe ghanéenne avec un second but, fruit d'une contre attaque virevoltante.Dès cet instant, la liesse atteint son paroxysme du côté des supporters camerounais présents au stade, une ambiance qui aura été davantage chaude dans les villes camerounaises ; car ,on ne le dira jamais assez, à l'entame de ces joutes, les lions indomptables n'avaient pas les faveurs de son public encore moins des pronostiqueurs les plus insoupçonnés. L'arrivée en demi-finale (exploit attendu depuis 7ans ) et surtout la victoire devant les lions de la teranga, concédée par voie de tir au but était déjà un motif suffisant pour se réjouir d'un exploit que ces camerounais ont encore été agréablement surpris ce soir. Le Cameroun est en final ! Personne ne l'aurait prédit après les nombreuses défections qui, on croyait, ont désossée l'équipe fanion amoindrissant toutes les chances "des novices" en cage de franchir la moindre marche, pourtant ces jeunes seront bien sur le gril avec les pharaons d'Égypte ce 05 février 2017 au stade Libreville., et ce ne sont pas les surprises qui vont manquer.Vivement Dimanche !!!