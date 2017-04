Cameroun - Excellence sportive: MTN Sponsor officiel des jeux universitaires 2017

La 20 e édition des Jeux Universitaires se tient à Bamenda du 22 au 29 avril 2017 sous le thème « Jeux Universitaires 2017 : vingt ans de promotion des talents pour le développement national, la paix, l’unité et l’émergence du Cameroun ». Sponsor officiel de la compétition, MTN Cameroon a multiplié des initiatives pour la bonne tenue. A travers l’aménagement des infrastructures sportives permettant à l’Université de Bamenda d’accueillir ses premiers Jeux, la prise en charge des trophées, médailles et primes des athlètes et la fourniture des équipements sportifs pour les athlètes et les officiels. L’appui de MTN se matérialise aussi à travers l’organisation quotidienne d’activités socioculturelles avec en prime des artistes de renom, la sonorisation des cérémonies d’ouverture et de clôture et le déploiement de la signalétique pour orienter sportifs, officiels et spectateurs. Au-delà de l’aspect purement sportif, l’entreprise de téléphonie mobile soutient les fans clubs et

offre à quelques 4515 participants, dont 3246 athlètes de 19 Institutions Universitaires Publiques et Privées, aux étudiants et autres visiteurs, l’opportunité de profiter de sa connexion internet. Des équipes de formateurs seront déployées sur le terrain pour engager les publics à l’utilisation des technologies innovantes. « Le sport aide ces jeunes athlètes hyper motivés à devenir des leaders. En tant qu’opérateur leader, nous avons le devoir de les accompagner et de les aider à se développer. D’où notre présence auprès d’eux hier, aujourd’hui et demain. Nous avions aussi le devoir de soutenir activement la communauté universitaire de Bamenda qui accueille les Jeux pour la première fois », a déclaré la directrice générale de MTN Cameroon, Philisiwe Sibiya. C’est depuis 2003 que l’opérateur de la téléphonie mobile, accompagne les Jeux Universitaires en tant que partenaire essentiel de la Fédération nationale des sports universitaires (Fenasu). « Nous sommes restés fidèle à ce mouvement sportif parce que nous partageons ces mêmes valeurs qui renforcent l’Unité nationale tout en promouvant l’excellence et la reconnaissance », explique Caroline Bineng, représentante de MTN à la cérémonie d’ouverture des JU. MTN se dit convaincu de l’important potentiel que représente la jeunesse estudiantine, et disposé à l’accompagner dans ses aspirations à plus de grandeur et sa quête de l’excellence. Ceci dans un esprit de fair-play auquel le sponsor invite les athlètes. Avec 4515 participants dont 3246 athlètes, les Jeux Universitaires constituent une attraction pour de millions de visiteurs. Une cible potentielle pour l’opérateur de la téléphonie mobile et ses diverses offres. MTN devra promouvoir ses offres sur le site, le village des jeux qui généralement en constante activité tout au long de la compétition.