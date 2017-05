Cameroun: Les études des 55 ponts préfabriqués en acier achevées

L’on s’achemine donc vers le début effectif de la mise en œuvre du programme de construction des ouvrages d’art en sections préfabriquées modulaires en acier sur certaines routes camerounaises. Selon les informations recueillies au ministère des Travaux publics (Mintp), les études techniques réalisées par la société Ellipse Project SAS et qui permettront de définir les dimensions réelles des tabliers et les quantités réelles à exécuter pendant la phase des travaux sont presqu’achevées. L’on évalue leur taux d’avancement global au mois de février 2017 à 76,30% pour le versant environnemental. La fabrication du béton armé, elle est évaluée à 88,31%, pendant que l’entreprise affirme avoir achevé les études pour 50 ouvrages. Ces ouvrages d’art, notamment les tabliers métalliques seront fabriqués aux Etats-Unis par la société Acrow Corporation of America, qui les acheminera jusqu’au port de Douala, et la société Ellipse va construire les accès (100 mètres de part et d’autre

de l’ouvrage), les fondations et les appuis de tous les ouvrages, et acheminer les éléments métalliques du port de Douala aux différents sites de construction des ouvrages et les installer. Pour sa part, l’administration camerounaise interviendra dans le contrôle technique et de la surveillance des prestations, du règlement des frais d’expropriation et d’indemnisation, de la prise en charge des taxes et droits de douanes. Ainsi que de la rotation des éléments métalliques au port de Douala. Ce programme de construction de nouveaux ouvrages d’art, explique-t-on au Mintp, vise à améliorer la circulation routière, précisément des biens et des personnes, et le transport urbain et interurbain aux endroits traversés par des cours d’eau construits par des matériaux de fortune. L’option des ouvrages d’art en sections préfabriquées modulaires en acier se justifiant, explique-t-on, par des conditions économiques assez favorables. Ces nouveaux ouvrages, informe-t-on au Mintp seront construits sur toutes les catégories de routes qui composent le parc routier camerounais, notamment, les routes classées, les routes rurales, les routes non classées, etc. Et pour plus d’efficacité, indique-t-on, ce programme de construction de 55 ouvrages d’art a été subdivisé en plusieurs zones d’intervention. Notamment la zone 1 pour les régions de l’Adamaoua et du Nord. S’agissant de la région de l’Adamaoua, ce programme concerne l’itinéraire Foumban-Tibati-Ngaoundéré, alors que pour la région du Nord, c’est l’itinéraire Mayo Djarendi-Mandringing qui est concerné. La zone 2 est réservée à la région de l’Est, et ici les ouvrages d’art seront construits dans les localités de Douroum-Ouazzabg-Massakal, rivière Mayo Wazang, Batouri-Ngoura à Mama, Kobi-Kagnol-Mbang, etc. La zone 3, c’est dans la région du Sud, avec des ouvrages d’art prévus dans les localités Olounou (Inter R8-Oveng-Frontière Gabon sur le cours d’eau Mboua, Elogbatindi (Inter N7)-Memell I, etc. Pour ce qui est de la région du Centre qui constitue la zone 4, des ouvrages sont prévus à Bot-makak-Mandjack-Nguibassal sur le cours d’eau Lobé, Nkolandom (Inter N2)-Mekomo à Didim, etc. D’autres ouvrages sont aussi prévus dans les régions du Nord-Ouest, du Littoral et de l’Ouest.