Cameroun: les TIC au féminin en vitrine à l'Université de Yaoundé 1

C’est au rythme du « Hack4Girl 2017 » ou encore « La Journée des Jeunes filles dans les TIC » que va vibrer dès le 29 mai prochain le campus de l’université de Yaoundé 1 à compter de 08 h précise. Cette initiative que tient à bouts de bras La coalition digitale s’adosse sur le credo IDEE entendez « Imaginer, Développer, Exposer, Exécuter » ; nul doute donc que des génies du numérique au féminin vont y laisser briller leur talent, mais le plus important pour Reine ESSOBMADJE fondateur d'Evolving Consulting, Aline ASSAKO de l’Agence Nationale des Technologies de l’Information et de la Communication (ANTIC) et Mme Nna qui vont se découvrir au public, sera surtout une de partager par le menu, leurs expériences avec le public.

Outre cette articulation, le programme prévoit le forum des métiers sur les TIC -qui va mettre un accent sur les cursus

académiques ou professionnels et les opportunités d’emploi ; un atelier sur le thème « Créer son blog » et un programme de Mentoring.Qui plus qu’une jeune dame de valeur pour célébrer avec ses congénères la créativité et le dynamisme des jeunes filles. Anne Merveille - qui a participé à la dernière édition de la compétition musicale « the Voice Afrique francophone »- sera sur les planches de Ngoa ékélé pour célébrer et soutenir les TIC au féminin, au rythme de son tout premier single intitulé « I'm in love » en featuring avec Denise Naafa. Ce rendez-vous vient corroborer la volonté de ses organisateurs à faire de l’économie numérique un socle de développent -ce qui rejoint la vision des officiels camerounais si l’on s’en tient au forum international sur l’économie numérique organisé récemment au Cameroun -, c’est aussi la preuve, s’il le fallait encore démontrer, que l’éclosion de la société camerounaise se fera avec la participation de tous et toutes.