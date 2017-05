Cameroun : Le pavillon Samuel ETO'O inauguré à l'hôpital laquintini de Douala

C'est un imposant bâtiment peint de bleu et de blanc dont la splendeur et l'éclat sont à l'image des sourires qui se sont dessinés sur les visages ce lundi , à la réception du don du pichichi . Un espace qui sera amplement consacré au traitement des pathologies dont sont victimes les enfants ; l'atout charme de ce pavillon pédiatrie c'est la qualité supérieur de ses équipements, sans compter sa densité qui vont permettre à l'hôpital l'hôpital laquintini d'accueillir massivement mères et enfants souffrants.

La grandeur du geste a eu tous ses assortiments. Outre la présence du ministre de la santé André MAMA FOUDA, représentant personnel du chef de l'État, on a remarqué dans la foulée bien d'autorités , et une impressionnante armada qui n'a pas seulement applaudi la présence du couple ETO'O, mais qui réservé une clameur de vivats au brillant laïus prononcé par la légende du football

à l'occasion.Cette réalisation de l'ancien capitaine des lions indomptables au bercail ne vient que corroborer son indéfectible volonté de venir en aide à ses compatriotes. Si la fondation ETO'O Samuel Sport (Fundesport) qu'il a créée en 2005 à Douala a fermé ses portes il y a trois ans, Joseph Fabrice ONDOA, Christian BASSOGOG, André ONANA, entre autres footballeurs professionnels (produits de centre) sont les fruits de cette initiative. Nul doute que le pavillon Samuel ETO'O dont la construction a coûté près de 700 millions FCFA à la gloire du football fera bientôt, lui aussi, des heureux.