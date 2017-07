Cameroun : Un jeune camerounais crée une startup pour le calcul d'audience

Mise sur pied dans le courant de ce mois de Juin, la startup intitulée Audiencia que tient à bouts de bras Carmel FOPA propose une solution innovante pour le calcul d’audience et le consulting media au Cameroun, et bientôt dans le monde.

C’est une trouvaille qui fait un pont d’or aux patrons de presse (radios, télés, site web) et autres communicants camerounais. Si faire un choix en matière de placements médias (décideurs), avoir une idée de la typologie de son audience (auditeurs, lecteurs, téléspectateurs), du degré d’influence de ses concurrents-en permanence-afin de prendre de bonnes résolutions relevaient encore passablement du mythe pour nombre d’entreprises au Cameroun, elles pourront désormais tendre la main à Audiencia pour cette fin. Le calcul d’audience n’est certes pas un service que le jeune camerounais découvre au public, mais en rupture avec les solutions existantes à savoir : l’analyse par media et le ciblage, ce que ne fait pas en toute indépendance une société camerounaise, Audiencia a en point de mire de créer une revue d’information sur les caractéristiques de l’audience et les nouvelles tendances du marché, de fournir aux acteurs du monde des medias un large éventail

d’outils à même de leur servir d’aiguillon quant à ce qui concerne les placements medias. L’atout charme de la startup est d’utiliser une expertise en intelligence économique pour affiner l’information et la rendre, à hauteur de souhait, soit avec une précision centimétrique à ses potentiels clients. Carmel FOPA s’est entouré, pour la manœuvre, d’une équipe d’experts en statistiques et en intelligence économique. À première vue son pari est donc en bonne voie d’être réussi, et sans doute, induira-t-il bientôt quelques emplois (les bénéfices générés par le secteur de l’audimétrie dans le monde chiffrés à plusieurs centaines de millions d’euros sont en hausse constante).Voila qui sera à coup sûr bénéfique pour l’Afrique en miniature voire l’Afrique où foisonnent des medias de tous ordres. Ce cap franchi, Carmel FOPA entend faire d’Audiencia une institution mondialement reconnue et au service du monde. Du haut de ses 23 ans d’âge, c’est à sa Licence en Marketing, Communication & Vente à l’Université Catholique d’Afrique Centrale, mais surtout à l’expérience accumulée en entreprise (Business Développer chez Will&Brothers Consulting) que tient la réussite de son tout premier projet, pour la réussite et le décollage duquel une cérémonie de levée de fonds est organisée ce 01er juillet 2017. L’émergence de cette autre startup est symptomatique de ce que la jeunesse camerounaise ne tarit pas d’imagination devant les défis du monde actuel.