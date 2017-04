Cameroun: Quand longévité rime avec inertie au Ministère du Commerce

L’usager qui s’introduit dans les locaux du ministère du Commerce (Mincommerce) situés au lieu-dit «Immeuble rose», est édifié au premier coup d’œil. Tout commence par l’animosité et l’expression rébarbative observées sur le visage des agents commis à l’accueil. Une démotivation qui n’a d’égal que les nombreuses frustrations et humiliations accumulées pendant treize ans. Ah oui ! Treize années d’un long règne (despotique) sans partage, finissent par user toute détermination. En réalité, Luc Magloire Mbarga Atangana n’a plus le cœur à l’ouvrage. L’usure du temps a fini par l’emporter l’innovation. Le Mincommerce est devenu au fil du temps, le magistère du chef traditionnel de 3e degré de Nsazomo dans la Mefou et Afamba, une épicerie familiale. Voilà un département ministériel qui s’illustre par une insalubrité répugnante. L’accès aux toilettes provoque immédiatement des vomissements. L’odeur de pissat oblige à tenir le nez entre le pouce et l’index pour ne pas souffrir

le martyr de ces émanations nauséeuses qui empestent ce ministère. L’on se pose la question sur les différents budgets de fonctionnement alloués à ce département ministériel. Ce n’est pas vouloir ternir l’image des responsables de ce haut lieu que de dire que le Mincommerce sent les urines. Loin de là. Et pour dire comme un auteur français célèbre, « sans la liberté de blâmer, il n’est point d’éloge flatteur ». Il faut bien que des voix s’élèvent pour dénoncer des comportements qui frisent la sorcellerie. Pour ce qui est du confort mobilier, repassez demain. Les vieux canapés installés dans les salles d’attente ne paient pas de ruine. L’on ne saurait comprendre que les services d’un ministère aussi stratégique que celui en charge du Commerce vienne à manquer du petit matériel de bureau.Ne vous hasardez pas un temps soit peu de postuler à un quelconque appel d’offre au Mincommerce. C’est à pure perte. Le réseau des fournisseurs est complètement verrouillé. C’est la chasse gardée de Madame Mbarga Atangana himself. Une nébuleuse qui ne laisse les miettes qu’aux misérables prévaricateurs que sont le chef du Secrétariat particulier du ministre (Sp), Mani Valère et quelques directeurs d’administration centrale privilégiés, au bout de quelques sacrifices consentants. Treize ans d’usure ont fini par déconstruire toute velléité de compétence. Favoritisme Les dernières nominations au Mincommerce ont laissé transparaître un favoritisme insidieux. Après plusieurs tractations, meublées d’arnaques et de recouvrements, des proches du ministre, l’on peut affirmer sans risque d’être démenti que la montagne a accouché d’une souris. Rien n’a en réalité changé sous le soleil. Les mêmes privilégiés ont bénéficié des mêmes avantages. Aucun profil n’a été pris en considération. La priorité a été accordée aux fils des dignitaires de la République qui ont presque tout raflé. Ce n’est pas madame la DAG qui nous démentirait. Elle qui a vu son fils nouvellement recruté dans ce département ministériel, bombardé à la sous-direction Météorologie. Plusieurs jeunes loups sans une quelconque expérience ont également été promus à des postes stratégiques. Une situation qui a eu le mérite de provoquer la démobilisation des laissés pour compte qui constituent l’écrasante majorité des fonctionnaires impliqués dans cette galère. À suivre...